El nuevo enfado de Belén Esteban con Jesulín de Ubrique

MADRID, 30 (CHANCE)

Belén Esteban ha visto como los fantasmas del pasado regresan a su vida. La posible crisis matrimonial de Jesulín de Ubrique y el próximo libro de Pepa Caballero sobre la vida del torero, ha devuelto a la actualidad la mala relación de Belén con el padre de su hija Andrea.

De lo más tajante, la de Paracuellos se mostraba molesta con su ex: "Cuando habla de la familia, hijos son tres, no dos y no tengo nada más que decir", y continuaba con un "tienen la suerte de que no me dejan hablar".

Además, Belén Esteban le tenía guardado otro recado: "La suerte que tienes es que ella no se ha dedicado a esto, está estudiando lo que quiere estudiar y quiere ser en la vida sin ayuda de nadie, con la de su madre ¡Ay Dios mío!".

BELÉN ESTEBAN SE RÍE ANTE LAS SUPUESTAS DECLARACIONES DE JESULÍN SOBRE SU RUPTURA

Un enfado que continuó cuando supo que según Jesulín, en su separación había sufrido mucho: "¿Que él sufrió por lo que tenemos en común? ¡Jajaja!", y explicó que desde que su hija cumplió 18 años "no he visto venir a nadie ¿Y ahora la culpa la tiene Belén? ¿Qué pasa que cerraba la puerta?".

Un cabreo monumental que le llevó a abandonar el programa por unos momentos. A su regreso, Belén le quiso pedir perdón a su hija por haber hablado de su padre: "A la única que le tengo que pedir perdón es a la persona que más quiero".