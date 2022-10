Nuevo Conseller no prioriza que Agencia Estatal de Salud esté en Cataluña

El nuevo conseller de Salud, Manel Balcells, ha subrayado este jueves que no le resulta prioritario que la futura Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) pueda estar o no radicada en Cataluña, sino que da más importancia a que funcione aún mejor la agencia catalana de la misma materia.

En su primer acto oficial como nuevo conseller, Balcells (ERC) ha visitado un centro de atención primaria de Barcelona, el CAP Ramon Turró, y se ha vacunado contra la gripe y la covid (segunda dosis de refuerzo), como le corresponde por su edad (64 años).

Tras haber recibido recientemente una carta de 30 investigadores y doctores catalanes pidiendo que se ubique la Aesp en Cataluña, después de que el Gobierno ya expresara su voluntad de que estuviera fuera de Madrid, Balcells ha explicado que ha empezado a hablar de este asunto con "interlocutores de salud pública" de Cataluña.

Sin embargo, y en una línea parecida a la que ya mantenía su predecesor en el cargo, Josep Maria Argimon (JxCat), ha expresado sus dudas sobre el "encaje" de este nuevo ente con la Agencia de Salud Pública de Cataluña (Aspcat).

"Desde mi punto de vista político, si hay cualquier elemento que lamine nuestras competencias no me interesa demasiado, me interesa más que funcionemos bien nosotros -la Aspcat-", ha expresado.

"Para mí no es tan importante si la Aesp está aquí -en Cataluña- o no, si no que la Aspcat funcione al servicio de los ciudadanos", ha añadido.

El Gobierno central aprobó este proyecto de agencia, al que le queda el trámite en el Congreso para que sea una realidad, con la voluntad de que esté ubicada fuera de Madrid, lo que ha abierto una competencia entre comunidades para acogerla.

Cataluña goza de una importante tradición y un consolidado ecosistema de centros de investigación y universidades en materia de salud pública, pero el Govern de Pere Aragonès públicamente no se ha postulado para acogerla.