Un nuevo concepto de bebida vegetal inspirada en la leche clásica, la alternativa perfecta para los flexilactianos

Pascual lanza esta nueva marca -complementaria a Vivesoy- con la ambición de liderar el mercado plant-based con una amplia gama de productos vegetales. Con Mimik no es leche, nace un nuevo concepto de bebida vegetal nutritiva y sensorialmente inspirada en la leche clásica para dar respuesta a un consumidor cada vez más exigente

MADRID, 14 (CHANCE)

Aquellos a los que nos gusta cuidar nuestra alimentación sin renunciar al sabor estamos de enhorabuena. Pascual entra de lleno en el mercado plant- based con el lanzamiento de una nueva marca, MIMIK, que nace para dar respuesta a un nuevo tipo de consumidor, el "flexilactiano", que incorpora a su dieta alternativas de origen vegetal, pero sin renunciar a los lácteos tradicionales.

Con la nueva marca, complementaria a Vivesoy, la compañía tiene la ambición de liderar el mercado plant-based a través de nuevos conceptos de producto y dando el salto a otras categorías.

La industria plant-based factura en España ya 447,4 millones de euros y representa el 0,35% del total de la industria agroalimentaria. Asimismo, el 47,6% de los españoles ha incorporado alimentos de base de vegetal a su dieta, un tercio declara consumirlos a diario y un 35% entre 3 y 4 veces por semana. Tal y como explica el director del negocio Plant Based de Pascual, Sergio Bravo, "la creciente preocupación por la salud y la sostenibilidad ha llevado a los consumidores, especialmente a los más jóvenes, a replantear sus hábitos alimentarios y apostar por los productos plant-based. En Pascual, damos respuesta a este consumidor con MIMIK, una decisión estratégica que no solo se alinea con las tendencias actuales, sino que también abre la puerta a un futuro más sostenible y saludable".

MIMIK NO ES LECHE, UNA BEBIDA VEGETAL DIFERENTE

Tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 50% de la ingesta proteica diaria debería provenir de fuentes vegetales. Ante este desafío, MIMIK responde con una nueva bebida vegetal, del segmento "no es leche", inspirada en el sabor y en la textura de la leche tradicional, pero elaborada con soja y avena 100% cultivo local. Nutritiva, rica en calcio, vitamina D y proteína, no contiene azúcares añadidos.

En palabras de Sergio Bravo, "no tiene el objetivo de imitar a la leche tradicional, sino la ambición de inspirarse en su perfil organoléptico para ayudar a los consumidores a incorporar productos vegetales en su dieta, sin sacrificar el sabor ni la comodidad". Además, tiene una textura muy versátil que es fácil de combinar con otras bebidas como el café.

UN NUEVO CONSUMIDOR, "EL FLEXILACTIANO"

Según el estudio "Plant based milks can recruit new flexi-dairy-ans" de Mintel, el 83% de los consumidores españoles de lácteos no tiene intención de dejar de consumirlos en el futuro, y de ese porcentaje, el 60% muestra interés en incorporar a su dieta alternativas de origen vegetal, pero sin tener que renunciar a la leche tradicional. En este sentido, Sergio Bravo apunta, "estamos ante un nuevo paradigma en los mercados de alternativas vegetales, que, lejos de ser un mundo exclusivo para unos pocos, cada vez va estando más presente en los hogares como una alternativa más, sin que ello implique una renuncia a los lácteos de siempre".

Además, Mintel identifica a un nuevo consumidor: el "Flexilactiano", que consume tanto productos lácteos de origen animal como vegetal y que no tiene intención de cambiar su dieta, sino de agregar productos vegetales a la misma. Un tipo de consumidor que, lejos de buscar los auténticos sabores vegetales, busca una alternativa vegetal que pueda sustituir, en parte, a sus lácteos de siempre; con un sabor y un aporte nutritivo a la altura de los lácteos.

Este patrón de consumo es particularmente relevante en los hogares más jóvenes, donde, dentro del mercado de bebidas vegetales, los últimos datos de Kantar nos indican que están presentes en casi el 50% de los hogares.

"Con MIMIK queremos conectar con el nuevo consumidor, los jóvenes exigentes y sin etiquetas, utilizando un tono de comunicación y personalidad de marca diferente que huye de la polarización y se identifica mucho más con este tipo consumidor Millennial o de la Generación Z", añade el director del negocio Plant Based de Pascual.

De esta manera, Pascual sigue adatándose a las tendencias que marcan los consumidores más jóvenes y a la creciente demanda de productos vegetales con una nueva marca, MIMIK, que irá ampliando su porfolio en los próximos meses.