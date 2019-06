Nueva York se plantea multar al peatón que cruce mirando el teléfono

Es casi una escena más del mobiliario urbano. Ciudadanos que van ensimismados caminando y a la vez mirando el teléfono móvil. Algo que parece completamente inofensivo puede generar muchos problemas. En EEUU, casi 6.000 peatrones mueren cada año y buena parte de los accidentes se atribuyen al uso de los móviles.

Son lo que algunos llaman zombis digitales. Y el Ayuntamiento de Nueva York les lanzan una advertencia. Sean protagonistas de un atropello o no, las autoridades neoyorkinas están planteando multar a estos zombis. De momento no concretan la cuantía pero fluctuaría entre los 25 y 50. Esto si te pillan in fraganti la primera vez. Si eres reincidente en un periodo inferior a 18 meses, la multa se elevará a los 250 dólares.

Así que nada de escribir ni leer mensajes mientras caminas y vas a cruzar una calle. Si se cierra esta ordenanza en Nueva York, sólo podrás el utilizar el móvil en casa de emergencia durante un accidente.