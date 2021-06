La nueva vida de Silvia Jato: su sorprendente opinión de Pasapalabra y su boda secreta con un famoso político

La presentadora de televisión, Silvia Jato, cumple este domingo 50 primaveras tras una extensa carrera en los medios de comunicación que ya ha dejado atrás. Ahora, la que fuera la cara visible durante más de mil programas del concurso estrella 'Pasapalabra' guarda un perfil mucho más discreto. Eso sí, recientemente ha dejado momentos peculiares, como una sorprendente opinión sobre el concurso que ahora triunfa en Antena 3 hasta una boda en secreto con un famoso político que dejó recientemente descolocada a toda la prensa de sociedad.

Precisamente a finales del pasado mes de febrero pudo vérsele de vuelta en las pruebas anteriores al rosco en un programa especial con motivo del 30 aniversario de 'Pasapalabra' en el que, junto al presentador actual, Roberto Leal, estuvieron Jato y Jaime Cantizano, otra de las caras del concurso en su historia. Quien no estuvo fue Christian Gálvez, último en presentar el programa en Telecinco, antes de que el formato se traspasase hasta Antena 3 donde está cosechando récords absolutos de audiencias gracias a los duelos entre Pablo Díaz y otros concursantes como Javier Dávila o Nacho Mangut.









Silvia Jato y su opinión de 'Paspalabra'



Y es que, a pesar de haber participado en el especial, la ex presentadora del concurso del Rosco sorprendió a propios y a extraños en una entrevista reciente en el programa 'La Noche de Adolfo Arjona', donde confesó su opinión acerca del legendario espacio del que formó parte durante 5 años. Jato nunca lo vio, no sólo cuando le sustituyeron Constantino Romero, Cantizano o Gálvez, sino cuando ella misma era quien estaba frente a las cámaras.

“Te voy a ser sincera, yo no he visto el concurso ni cuando lo presentaba, lo tengo que reconocer. Yo salía de grabar y lo que menos me podía apetecer era ponerme a las ocho de la tarde a ver 'Pasapalabra'. Me vi los primeros meses de emisión por el tema de la autoexigencia mía y luego jamás volví a verlo”, comentaba en el programa de COPE.













La boda secreta con un famoso político



La vida sentimental de Silvia Jato comenzó a saltar a las principales páginas de la prensa rosa después de que en 2012 se conociese la separación de Eduardo San Román, padre de sus tres hijos: Lucas, Claudia y Lucía. Al año siguiente sorprendería aún más al comenzar una relación con el conocido juez y miembro de la Audiencia Nacional, Enrique López, en la actualidad consejero de Interior y Justicia de Ayuso en el gobierno de la Comunidad de Madrid.









Un noviazgo efímero que apenas duró un año, anunciando su separación durante el 2014. Pero, sólo un año después, los rumores apuntaban a que la ex presentadora había encontrado la felicidad ni más ni menos que en Alberto Fabra, ex presidente de la Generalitat Valenciana por el Partido Popular. Ambos llevaron un noviazgo discreto, con el pequeño traspiés del año pasado, en el que Fabra tuvo que ser ingresado en la UCI por coronavirus. “Aprovecho este día de la madre para dar las gracias a todos los que os habéis preocupado por la salud de Alberto, mi pareja. Ya he recuperado la sonrisa y la quiero compartir con todos los que no me habéis dejado ni un solo minuto. Gracias de corazón”, escribía Jato en su perfil de Instagram.

Pero sólo un año después, por sorpresa y a través de la misma red social, los dos se dieron el 'sí, quiero' en secreto. “Lo comparto con vosotros, los que me queréis y siempre me acompañáis. Gracias por vuestras muestras de cariño y felicitaciones”.









¿A qué se dedica ahora Silvia Jato?



El útlimo trabajo en televisión que se le recuerda a Jato fue precisamente fuera de los concursos: como sustituta recurrente de María Casado y Mariló Montero en los meses de verano en los matinales de TVE, tanto en 2016 como en 2018. Posteriormente participaría como colaboradora de Máximo Huerta en el efímero programa “A partir de hoy” con el que contó en Televisión Española. Precisamente en 2019 los rumores comenzaron a apuntar a una posible vuelta de Jato a 'Pasapalabra' tras el cambio a Antena 3, pero finalmente el puesto recayó sobre Roberto Leal.

Al margen de la televisión, la presentadora está centrada en su papel como directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad, además de amadrinar la nueva campaña de Metro contra el consumo de alcohol en menores.