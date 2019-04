La nueva fuerza joven que hará temblar a los políticos

MADRID, 23 (CHANCE)

Con el primer debate electoral celebrado en RTVE entre los partidos Ciudadanos, Podemos, PP y PSOE (en orden alfabético), las opiniones son diversas pero para los propias caras de las representaciones políticas, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pablo Casado y Pedro Sánchez, todos son ganadores. Con el de este 23 de abril por delante en Atresmedia, de pronto se han alzado otras voces, de un grupo más fuerte... la de lo más jóvenes.

Quedan pocos días para la elecciones y Miguel Bernardeau, Ester Expósito, Ana Cardo, Alba Planas, Omar Ayuso, Claudia Traisac, Pol Monen, Carla Díaz, Sandra Escacena, Zara Romero, Carlo Marco, Mina El Hammani, Ana Rujas, Carolina Iglesias, Alice Wonder, Diego Ibáñlez, Carolina Yuste Greta Fernández, Dave Zulueta, Claudia Salas, Ethan Blanco y Alejandra Armero han comenzado a difundir un vídeo este pasado lunes 22 de abril con miles de visitas en pocas horas.

Esta iniciativa ha sido creada por parte de Georgina Amorós (Vis a Vis, Élite) de forma particular donde ha conseguido unir a todos estos artistas del arte, del cine y la música para que la gente joven ejerza su derecho al voto e incitando a que es un deber acudira a las urnas el próximo 28 de abril.

El vídeo escrito por la propia Amorós en colaboración con la también actriz Paula Chicote y co-producido junto a Borja Álvarez, director y productor de los Vogue Fashion Dramas, es la piedra angular de esta iniciativa con la que hemos amanecido hoy.

"El objetivo principal y único es movilizar a los jóvenes, que siguen siendo la población con el porcentaje más bajo de participación, y hacerles llegar la política también va con ellos, que es algo mucho más accesible de lo que se piensan y les han hecho creer, y que su voto cuenta, cada voto cuenta", explica Georgina Amorós.

Aunque en el vídeo piensan que los políticos no hablan hacia ellos, hacia la gente de su generación sí que piensan que hay que votar y que cada voto suma y más que ellos mismos lo ven con sus redes, que como cada like, cada uno de sus votos suman, y que no hay que esperar a ser mayores para acudir a la urnas.

Por un solo voto tiene una enorme presencia en las redes sociales. Los creadores de la iniciativa, conscientes de la fuerza que poseen hoy en día las social media networks y de que son la principal forma de consumo de información de la juventud, estrenarán contenidos en forma de cápsulas de 1:15 de duración en las principales plataformas. Una campaña 360º con el impacto como recurso.

La pieza, estrenada hoy, está protagonizada por grandes voces jóvenes de referencia del ámbito cultural de los grande jóvenes que mueven hoy masas. Desde gran parte del casting de la reconocida serie de Netflix Élite como Omar Ayuso, Miguel Bernadeu, Mina El Hammani y Claudia Salas, pasando por la actriz Carolina Yuste, ganadora del Goya 2019 a Mejor Actriz Secundaria por la cinta Carmen y Lola y el vocalista de la banda madrileña Carolina Durante, Diego Ibañez, hasta llegar a la ilustradora Soy Cardo y a la youtuber y presentadora Percebes y Grelos. Una mezcla de personalidades muy representativas de nuestra actualidad unidas por una buena causa. Busca empatizar concienciar y realizar un llamamiento a todos los jóvenes para que ejerzan sus derechos y para que decidan su futuro.