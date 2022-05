La nueva era covid llega a las aulas: los grupos burbuja vuelven a mezclarse

La nueva fase de la pandemia llega a los centros educativos, donde a partir de ahora los grupos de convivencia estable podrán interaccionar entre sí también interiores, salvo el comedor, y en los que imperará el consejo de quedarse en casa ante síntomas de cualquier enfermedad infecciosa aguda, no solo covid.



Así consta en la actualización del documento "Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 en centros educativos" aprobada en la última reunión de la Comisión de Salud Pública.



Los directores generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades argumentan que, tras la mejora de la situación epidemiológica, era necesario revisar las medidas en centros educativos como también han hecho fuera de ellos, medidas que "deben ser consistentes con las decisiones de distanciamiento físico y otras no farmacológicas de salud pública en la comunidad", subrayan.



Aunque avisan que las nuevas recomendaciones "se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica así lo requieren o surge nueva evidencia científica".



De esta forma, plantean una serie de actuaciones de limitación de contactos en los niveles actuales de alerta 0, 1 y 2, si bien, "en caso de que las CCAA entraran en niveles superiores de riesgo, se valorarán medidas específicas".



INTERACCIÓN DE GRUPOS ESTABLES EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS



La primera es permitir que los Grupos de Convivencia Estable (GCE) puedan interaccionar entre sí en todas las etapas educativas tanto en exteriores como en interiores, excepto en el comedor escolar o espacios habilitados para comer.



Hasta educación primaria se garantizará "cuando sea necesario, la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo", evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos; a cambio, "dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad".



En esta etapa además, "idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora".



De tratarse de vulnerables, "se seguirán las mismas recomendaciones que indique para el resto de ámbitos el profesional sanitario de referencia"; los alumnos de riesgo "podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir".



ACCESO DE LAS FAMILIAS



A partir de ahora se dejará acceder a las familias tanto a espacios interiores como al aire libre, tanto para la entrada y salida del alumnado como para otras actividades, evitando aglomeraciones.



También se permiten reuniones de tutoría individual con las familias en espacios interiores bien ventilados, si bien, de forma general, "se recomienda que se prioricen las reuniones con las familias al aire libre".



MASCARILLAS



La eliminación de la mascarilla en espacios interiores también se extiende a las escuelas, donde solo deberán llevarla en el transporte escolar o si aparecen síntomas.



Como norma general, se desaconsejan para menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso.



También para personas que, por discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela, o que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, así como en actividades en las que llevarla resulte incompatible.



Las personas con condiciones de vulnerabilidad seguirán las recomendaciones que indique su profesional sanitario.



Pero recalca: "debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de riesgo para la covid-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en cualquier entorno del ámbito educativo, independientemente de la obligatoriedad o no del uso de las mismas".



¿Y SI HAY SÍNTOMAS?



De forma general, se recuerda que la asistencia al centro está desaconsejada cuando una persona presente síntomas agudos compatibles con la covid "u otra enfermedad infecciosa aguda y potencialmente transmisible". "Esta medida también tiene justificación por el propio bienestar de la población infantil", justifica el protocolo.



El centro educativo informará, "explícitamente y con confirmación de recepción de la información", a los padres, madres y otras figuras parentales, o a los estudiantes de mayor edad, de que el alumnado "con cualquier sintomatología aguda" de este tipo de infecciones "se abstenga de acudir al centro educativo". Podrán volver "ante una mejoría evidente de la sintomatología" y si no ha tenido fiebre en 24 horas.



Lo recomendable es que extremen las precauciones durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas, evitando el contacto con personas vulnerables, utilizando mascarilla quirúrgica, manteniendo una adecuada higiene de manos, no acudiendo a eventos multitudinarios y limitando los contactos a aquellos grupos con los que interacciona habitualmente dentro del colegio.



Si la persona empieza a desarrollar los síntomas en el centro y es menor, "se colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia o tutores legales"; si son adultos y se encuentran bien, se irán a su domicilio evitando contactos en el trayecto. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.



VENTILACIÓN



El protocolo destaca la importancia de garantizar una adecuada ventilación, preferentemente natural: "Se asegurará una ventilación cruzada de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala". Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo punto.



Como mínimo, se deberá ventilar las instalaciones y pasillos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases; de producirse un disconfort térmico, "se debe priorizar la ventilación natural y establecer otras medidas para mejorar la temperatura ambiental o personal".



Si la natural no es suficiente, se podría optar por la ventilación forzada (mecánica, mismos sistemas que los de climatización), y si tampoco ésta fuera posible, "se podrían utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA)" o usar espacios alternativos.



EXCURSIONES Y SALIDAS



Se priorizarán actividades al aire libre. En caso de visita a museos, cine, teatros, etc. se seguirán las medidas preventivas establecidas por el lugar en cuestión; si se desarrollan en el centro, podrán acudir personas externas siempre que se mantengan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.



Para la celebración de actos de graduación, de fin de curso u otro tipo de eventos sociales o culturales se cumplirán las medidas de prevención frente a covid-19 existentes para eventos culturales en la comunidad autónoma.



Las salidas con pernocta se harán organizadas por GCE, y en aquellos cursos no organizados por GCE, se establecerán subgrupos fijos para la pernocta.



LA VACUNACIÓN SIGUE ESTANDO RECOMENDADA



La evidencia muestra que la vacunación en la población infantil "disminuiría la carga de enfermedad en este colectivo y puede disminuir la transmisión en el entorno familiar, en los centros educativos y en la comunidad, contribuyendo a la protección de las poblaciones más vulnerables".



Países como el nuestro, con altas coberturas, prosigue el documento, "pueden alcanzar un mayor beneficio para el control de la pandemia con la vacunación infantil, pudiendo reducir hasta un 16 % la diseminación del coronavirus", motivo por el que se sigue incidiendo en la importancia de seguir recomendándola.