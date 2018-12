11 noticias que nos han dejado en shock este 2018

MADRID, 26 (CHANCE)

Dentro de unas horas todas nuestras miradas estarán en el reloj de la Puerta del Sol y en las doce uvas con las que daremos la bienvenida a un nuevo año. Pero antes de decir adiós al 2018, en CHANCE hemos querido hacer un amplio repaso de aquellas noticias que nos dejaron en shock durante estos doce meses.

Y es que en muchos casos, nunca imaginábamos que fuésemos a ser partícipes de la guerra entre Miguel Bosé y su ex, o de la letra que le iba a poner Marta Sánchez al himno de España. Esta es la recopilación de noticias que nunca pensábamos que íbamos a contar:

MARTA SÁNCHEZ LE PONE LETRA AL HIMNO DE ESPAÑA

Marta Sánchez quiso celebrar sus 30 años en la música por todo lo alto. La cantante reunió a todos sus amigos y familiares en el Teatro de la Zarzuela para dar un recital que no pasó desapercibido. La intérprete de Desesperada cerraba su fiesta con una reinterpretación del himno de España con letra incluida.

Su tema se hizo viral y hasta Ciudadanos la llamó para que cantara el himno en un acto que celebraron en Ifema. A pesar de las críticas, la cantante quedó muy contenta con todos los mensajes positivos que recibió: "El himno nacional lo haría mil veces más".

LOS AMORES FALLIDOS DE LOS TRIUNFITOS

Del himno saltamos a los amores truncados de los exconcursantes de Operación Triunfo. Mientras Aitana y Cepeda declaraban su amor a los cuatro vientos en el concierto del Santiago Bernabéu, Amaia y Alfred trataban de llevar más discretamente su relación tras su fracaso de Eurovisión.

Dos relaciones que no han sido capaces de sobrevivir al 2018. Mientras Aitana ha vuelto a probar suerte en el amor de la mano del actor Miguel Bernardeau, Amaia celebraba su nueva historia con Diego Ibañez -vocalista de Carolina Durante- después de su sonada portada en Lecturas.

Y es que la ganadora de OT y Alfred son los nuevos 'Bisbal y Chenoa' de esta generación. Al "me has dejado tirado" del catalán se sumaban sus lágrimas ante la ruptura inminente con su chica. Amaia salió al paso de estas fotos y declaró recientemente haberse sentido "humillada".

ALESS LEQUIO Y TERELU CAMPOS, UN AÑO DE LUCHA

La parte más difícil de este 2018 la han vivido Aless Lequio y Terelu Campos. Ambos han tenido que enfrentarse a una dura batalla contra el cáncer; aun así, han contado con el apoyo incansable de sus amigos y familiares.

Por su parte, Aless Lequio ha estado buena parte de este 2018 en Nueva York junto a su madre. Allí, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio comenzaba un tratamiento contra el cáncer que continúa aquí en España. Él mismo ha tratado de llevar su enfermedad con la mayor naturalidad porque, como confesaba a ¡Hola!, solo tienes dos opciones "quedarse en casa llorando" o "entender que es un obstáculo y poner el cronómetro para que su vida vuelva a ser normal lo antes posible".

Una enfermedad que ha tenido que volver a vivir Terelu Campos. Tras luchar hace años contra un cáncer de pecho, la colaboradora volvía a enfrentarse a este terrible diagnóstico en julio. Su equipo médico fue el encargado de anunciar mediante un comunicado que la hermana mayor de Carmen Borrego presentaba "un nuevo tumor primario en la mama izquierda". Tras la operación, Terelu sigue recuperándose al haberse sometido a una doble mastectomía. ¡Mucho ánimo a los dos!

ARES TEIXIDÓ DESTAPA TODA SU VERDAD EN MODO EXCLUSIVA

Cambiando completamente de tema, nos trasladamos hasta la sonada exclusiva que dio Ares Teixidó en la revista Lecturas. La catalana rompió su silencio para hablar sin tapujos de su relación con Bustamante: "Él tenía más intención de demostrarme que podríamos. Si no, yo me hubiese rendido antes" [...] "Estábamos enamoradísimos, luchábamos para que no pasara lo que acabó sucediendo".

E incluso llegó a dar detalles de lo más íntimos de su relación: "Nunca nos dijimos un adiós. Si nos viéramos no tendría ningún problema. No sé él. Le quiero mucho, a pesar de todo. No soy una persona rencorosa ni vengativa. Fue un capítulo muy intenso, me quedo con nuestro piel con piel".

LA LLAMADA DE ISABEL PANTOJA A SÁLVAME

Otra celebs que quiso romper su silencio y dejar a todos boquiabiertos fue Isabel Pantoja. Cansada de todo lo que se estaba diciendo, la tonadillera descolgó su teléfono y llamó a Chelo García Cortés para hablar largo y tendido de su difícil relación con Chabelita: "Desde que mi hija voló a los 18, no fue a los 18, mi hija se fue antes, mucho antes y eso lo he sufrido yo, su madre, que quede muy claro, porque yo soy su madre como cada una tenga a sus hijas y he tratado por todos los medios de que tuviera una educación y sufro mucho porque yo no acepto la vida que ella ha tomado".

MIGUEL BOSÉ Y SU SORPRENDENTE RELACIÓN CON NACHO PALAU

Para Miguel Bosé este 2018 no será recordado como un año especialmente positivo. Su ruptura con Nacho Palau provocó que su relación con el escultor saltase a la luz, algo que llevaba evitando desde hace más de veinte años.

Molesto con todo lo que se estaba hablando, el ex de Miguel Bosé pidió a sus abogados que emitiesen un comunicado para aclarar la situación: "Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con D.Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y comoquiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, D. Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores".

Después de este anuncio, lo que está claro es que Miguel Bosé y Nacho Palau tendrán que volver a verse las caras en los juzgados españoles.

LA SONADA SEPARACIÓN DE KIKO Y MAKOKE

De una relación rota, saltamos a otra. Kiko Matamoros y Makoke decidían poner punto y final a su historia de amor después de más de dos décadas juntos. Sorprendentemente, la expareja comenzaba llevándose bien tras la ruptura. Un buen ambiente que duró poco tiempo.

Al cruce constante de declaraciones, se suma la realidad que compartió Makoke en su última exclusiva: "Estoy feliz, no le echo de menos. Lo único que le deseo es que sea feliz".

ELENA TABLADA VS. DAVID BISBAL

Otros que parecían llevarse bien eran David Bisbal y Elena Tablada. El supuesto 'buen rollo' que había entre el cantante y la diseñadora saltó por los aires un domingo en el plató de Viva la vida. Sin ningún tipo de tapujos, Elena Tablada desveló que "ya había pedido varias veces a Rosanna que no subiera fotos de Ella, porque se leen cosas muy feas y porque crea polémica y se lo había pedido varias veces y lo hizo", y añadía: "Por culpa de esa publicación hemos llegado a un punto en que la relación con David es insostenible, a causa de esa foto, solo a través de burofax, una relación que no habíamos tenido nunca".

Una guerra abierta que continuó en una exclusiva de Tablada y en una tajante respuesta de David Bisbal. Por el momento, parece que ambos han firmado la pipa de la paz... no sabemos cuánto tiempo durará.

EL DESAHUCIO DE JULIÁN CONTRERAS

Julián Contreras también querrá borrar rápido este 2018 de su cabeza. A su desahucio se suman los problemas de salud que acarrea su padre. El propio Julián lo contó así en una entrevista con La Razón: "Me siento en exclusión social. Llevo dos años en concurso de acreedores. Vivo con 160 euros al mes. Uno cree que esto solo le pasa a las familias desestructuradas, pero no es así. He pasado hambre, he vivido sin luz, sin agua, sin gas... Te dejan sin margen y te vas ahogando", y llegaba a afirmar: "Si me meten en Soto del Real, viviría mejor. Por lo menos tendría asegurada la comida".