La noticia que hace feliz a Aless Lequio

MADRID, 30 (CHANCE)

Aless Lequio ha demostrado tener una gran fortaleza y ser un ejemplo de superación para todos. Al hijo de Ana Obregón le diagnosticaron cáncer el pasado 2018 y tuvo que dejarlo todo para trasladarse hasta Estados Unidos, donde pasó seis meses en el Memorial Sloan Kattering Cancer Center de Nueva York arropado en todo momento por sus padres.

La recuperación del joven va poco a poco a mejor y en cuanto volvió a la capital madrileña quiso retomar su trabajo en la agencia Polar Marketing. La empresa va afianzándose más cada año, tanto que el hijo del conde Lequio ha desvelado en su cuenta de Instagram el nuevo proyecto en el que está inmerso y lo ilusionado que se encuentra por la noticia.

"Por fin puedo hacer público este proyecto en el que hemos estado trabajando desde 2016. La verdad que no teníamos pensado abrir la plataforma hasta 2020 pero nunca me hubiera imaginado el éxito que ha tenido esta iniciativa", ha comenzado el texto de Aless.

El joven de 26 años nunca ha perdido la sonrisa a pesar de los momentos tan duros que ha pasado el último año. De hecho, el mismo se autodenominaba hace un mes en su cuenta de Instagram como "el hombre sin cejas". Semanas después, podemos ver como poco a poco a Aless le va creciendo el pelo de la barba y las cejas.

El hijo de la bióloga quiso hacer presente en el vídeo en el que desvelaba el anuncio el crecimiento de su vello facial: "Bienvenidos a Celebrize. Tengo los pelos de punta. Bueno, no tengo pelos. Ahora sí, un poquito más".

Aless ha explicado que no podía aguantarse las ganas de contarle al mundo la noticia que le hace feliz y por eso lo ha desvelado "de manera tan espontánea en el ave, no podía ser de otra forma, y deciros a todos los Influencers y marcas: Welcome to #Celebrize #yatengobarba".

"'Celebrize' es una red que empezó siendo un punto de encuentro para los colaboradores de @polarmarketingroup e influencers, en el que dinamizábamos y supervisábamos las colaboraciones, pero sorprendentemente la plataforma ha adquirido un volumen de +20k influencers y colaboradores de todos los sectores: desde grupos de restauración internacionales hasta hoteles o alquileres de barco e incluso bicicletas", ha asegurado el joven en el post de Instagram.