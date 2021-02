Normalidad en la frontera con Francia pese a las nuevas restricciones

Los pasos fronterizos entre España y Francia ubicados en la localidad guipuzcoana de Irun presentan este lunes una situación de absoluta normalidad, sin retenciones ni problemas de tráfico pese al endurecimiento de las condiciones de entrada al país vecino que operan desde ayer.

Francia ha decidido extender a los tránsitos por carretera y tren la obligatoriedad de presentar una PCR negativa hecha 72 horas antes para entrar en el país desde un estado miembro de la Unión Europea, un requisito que, por el momento, apenas ha afectado a tráfico transfronterizo habitual en los tres pasos fronterizos de Irun.

La medida anunciada por Francia no es aplicable para los transportistas ni a los trabajadores transfronterizos, que son la gran mayoría de las personas que están cruzando la frontera en los últimos meses de restricciones de movilidad tanto en Francia como en España.

Además, quedan exentos de presentar esta prueba las personas que tienen su residencia a menos de 30 kilómetros de la frontera, lo que explica el escaso impacto de la medida en los pasos fronterizos de Irun.

De hecho, ningún irunés puede pasar a Hendaya sin justificación, ya que el Gobierno Vasco ha impuesto el cierre perimetral de los municipios, aunque los franceses sí pueden cruzar la frontera, ya que no opera en el país vecino ninguna prohibición al respecto, aunque sí una recomendación de que no viajen al extranjero.

De hecho, en los pasos fronterizos urbanos de Behobia y Santiago solo existen hoy dispositivos de la policía francesa para controlar a quienes entran en su país, mientras que, por el otro lado de la calzada, los vehículos y peatones galos cruzan libremente a Irun, donde tampoco se ven obligados por las normas de cierre perimetral.

Teóricamente, nadie puede entrar ni salir del municipio guipuzcoano en virtud de las normas vigentes en Euskadi para luchar contra la pandemia, pero estas restricciones son difícilmente aplicables a ciudadanos de otro país, algunos de los cuales siguen acudiendo a centros comerciales guipuzcoanos.

No obstante, no son demasiados los que lo hacen, como constatan los comerciantes de la zona de Behobia, que viven fundamentalmente de vender alcohol y tabaco a los franceses. "No estamos trabajando nada, pueden venir, pero les han metido miedo y apenas cruzan", se lamenta un empleado de uno de estos establecimientos.

Apenas hay tráfico sobre el puente que cruza el río Bidasoa y que separa ambos países, aunque el control establecido por la policía gala sí ha generado retenciones a primera hora, cuando muchos padres de Irun llevan a sus hijos al colegio a Francia.

En el paso fronterizo de Biriatou, el que une España y Francia por autopista, el tráfico se presentaba fluido esta mañana, a pesar de que es un punto muy conflictivo en el que habitualmente se generan retenciones. EFE

rh/cgc/bal