Norma Duval y David Bustamante, apenados por la muerte de Mila Ximénez

MADRID, 26 (CHANCE)

La muerte de Mila Ximénez nos ha sacudido a todos, nunca pensamos que una mujer que derrochaba tanto fuerza y energía en los platós de televisión perdiese la batalla contra el cáncer, pero lo cierto es que nos tranquiliza todas las muestras de cariño que han mostrado durante estos días todos sus seres queridos. Y sobre todo, que se haya ido en paz como bien han confesado personas que se han despedido de ella.

En los últimos días hemos visto como muchos rostros conocidos se despedían de Mila Ximénez a través de las redes sociales, mostrando su dolor por su muerte. Nosotros hemos podido hablar con David Bustamante y nos ha transmitido las condolencias para todos los amigos y familiares de la periodista: "Mi más sentido pésame a la familia y amigos, lo siento muchísimo".

Lo mismo nos ha confesado Norma Duval, quien ya escribió unas líneas en su perfil de Instagram y ahora, mirando a cámara, nos ha desvelado la tristeza que siente: "Era una mujer maravillosa". Y es que las dos pasaron momentos inolvidables: "No pude ir al tanatorio porque me pillo justamente enseñando aquí y no podía moverme. Me hubiera encantado acercarme y darle por lo menos el pésame a sus hermanos y a su hija. Yo la conocí desde la época que estaba casada con Manolo y la verdad es que he sentido una gran tristeza. Ella estuvo conmigo cuando falleció Carla y me da mucha penita. Pero deja una imagen de una mujer maravillosa, porque ha sido una mujer maravillosa en todos los aspectos, una mujer fuerte, luchadora, adoraba a su hija, quería su profesión, quería sus amigos. Creo que ha dejado una imagen fantástica y me da mucha pena porque merecía vivir muchos años más".

En cuanto a cómo se encuentras tras la muerte de de su madre, la vedette confiesa: "No me ha dado ni siquiera tiempo de hacer el duelo de mi madre porque yo enterré mi madre por la mañana y tenía que venir a trabajar aquí esa tarde. Yo creo que en el fondo me ha venido bien, fíjate. Porque me ha sacado de casa, me ha ayudado a estar con personas maravillosas. y yo creo que ha sido mejor así, que estuviera trabajando".