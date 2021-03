Nomadland y The Crown triunfan en los Critics Choice Awards 2021

MADRID, 8 (CulturaOcio)

El Barker Hangar de Santa Mónica (California, Estados Unidos) acogió este domingo 7 de marzo los Critics Choice Awards 2021, los premios que anualmente entrega la Asociación de la Crítica Estadounidense. Taye Diggs fue el encargado de presentar la ceremonia virtual, que premió lo mejor del cine y la televisión y en la que Nomadland y The Crown fueron las grandes vencedoras con cuatro galardones cada una.

Nomadland, protagonizada por Frances McDormand, ganó el premio a mejor película, mientras que su directora Chloe Zhao se llevó los galardones a mejor directora y mejor guion adaptado. Joshua James Richards se hizo también con el premio a la mejor fotografía

Gillian Anderson se llevó el premio a mejor actriz de reparto de drama por su encarnación de Margaret Thatcher en The Crown de Netflix. Además,, Josh O'Connor y Emma Corrin ganaron los premios a mejor actor y actriz en una serie dramática respectivamente por su trabajo en la producción de Netflix que se alzó con el premio a la mejor serie del año.

No han tardado en surgir las comparaciones con los Globos de Oro 2021 en lo que a diversidad se refiere. Chadwick Boseman, premiado en los Globos de Oro, también se hizo con el premio al mejor actor protagonitsa. En el palmarés también destacaron los galardones a Daniel Kaluuya, que se hizo con el premio a mejor actor de reparto en Judas y el mesías negro, y John Boyega, galardonado por su trabajo en la miniserie Small Axe. Por su parte, Michael K. Williams de Territorio Lovecraft y Uzo Aduba de Mrs. America se llevaron a casa los reconocimientos por sus papeles secundarios.

Zendaya fue otra de las grandes protagonistas de la noche. La actriz de Euphoria y la saga Spider-Man ganó el premio SeeHer, un galardón que "reconoce a las mujeres que encarnan los valores establecidos por el movimiento SeeHer, que aboga por representaciones precisas de mujeres y niñas en los medios".

Esta es la lista completa de ganadores en la 26ª. edición de los Critics Choice Awards:

CINE

Mejor película - NomadlandMejor actor - Chadwick Boseman (La madre del blues)Mejor actriz - Carey Mulligan (Hermosa venganza)Mejor actor de reparto - Daniel Kaluuya (Judas y el mesías negro)Mejor actriz de reparto - Maria Bakalova (Borat, película film secuela)Mejor actor / actriz joven - Alan S. Kim (Minari)Mejor reparto - El juicio de los 7 de ChicagoMejor director - Chloé Zhao (Nomadland)Mejor guion original - Emerald Fennell (Hermosa venganza)Mejor guion adaptado - Chloé Zhao (Nomadland)Mejor fotografía - Joshua James Richards (Nomadland)Mejor diseño de producción - Donald Graham Burt y Jan Pascale (Mank)Mejor edición - Mikkel E. G. Nielsen y Alan Baumgarten (El juicio de los 7 de Chicago)Mejor diseño de vestuario - Ann Roth (La madre del blues)Mejor peinado y maquillaje - La madre del bluesMejores efectos visuales - TenetMejor comedia - Palm SpringsMejor película en idioma extranjero - Minari (Estados Unidos)Mejor canción - Speak Now (One Night in Miami)Mejor banda sonora - Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste (Soul)

TELEVISIÓN

Mejor serie de drama - The CrownMejor actor en una serie de drama - Josh O'Connor (The Crown)Mejor actriz en una serie de drama - Emma Corrin (The Crown)Mejor actor de reparto en una serie de drama - Michael K. Williams (Territorio Lovecraft)Mejor actriz de reparto en una serie de drama - Gillian Anderson (The Crown)Mejor serie de comedia - Ted LassoMejor actor en una serie de comedia - Jason Sudeikis (Ted Lasso)Mejor actriz en una serie de comedia - Catherine O'Hara (Schitt's Creek)Mejor actor de reparto en una serie de comedia - Daniel Levy (Schitt's Creek)Mejor actriz de reparto en una serie de comedia - Hannah Waddingham (Ted Lasso)Mejor serie limitada - Gambito de damaMejor película para televisión - HamiltonMejor actor en una serie limitada o película para televisión - John Boyega (Small Axe)Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión - Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión - Donald Sutherland (The Undoing)Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión - Uzo Aduba (Mrs. America)Mejor serie en formato corto - Better Call Saul: Ethics Training with Kim WexlerMejor especial de comedia - Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill y Michelle Buteau: Welcome to ButeaupiaMejor talk show - Late Night with Seth Meyers