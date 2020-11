Noelia Vera acusa a Vox de ejercer violencia política y acoso contra Igualdad

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, ha acusado este viernes a Vox de practicar violencia política y moral y acoso contra el Ministerio de Igualdad, su titular, Irene Montero, y los trabajadores de este departamento.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso, Vera ha denunciado que el grupo liderado por Santiago Abascal pertenece a una "España gris, oscura y retrógrada" que "rechaza absolutamente todos los derechos" conquistados por las mujeres.

"Lo voy a decir con una total sinceridad y con preocupación: ustedes lo que están ejerciendo día a día sobre el Ministerio de Igualdad, sobre las personas que trabajan en el Ministerio de Igualdad, sobre la ministra de Igualdad es violencia política, es acoso, es violencia moral", ha aseverado.

"¿Ha tenido a bien pasarse un día por encima por las redes sociales de la ministra, por las de cualquier trabajadora del Ministerio de Igualdad y ver la cantidad de insultos y las veces que la llaman puta, las veces que le dicen que está ahí por su marido?", ha preguntado la secretaria de Estado a la diputada de Vox Lourdes Méndez.

Anteriormente, Méndez había indicado que los presupuestos de Igualdad son "una verdadera afrenta a los españoles", un "delirio ideológico" cuya finalidad es "implantar el feminismo como ideología de Estado".

Vera ha incidido en denunciar los insultos "machistas y absolutamente relacionados con la violencia política que se está ejerciendo desde posiciones que sí tienen responsabilidad y se están alentando" contra las profesionales que trabajan en el Ministerio de Igualdad.

La secretaria de Estado ha considerado que se ataca a estos trabajadores por lo que representan: "¿Son conscientes del daño que están haciendo a esta sociedad? No nos hacen daño a nosotras. (...) Esto no va a parar porque el movimiento feminista no va a parar", ha sostenido.

"Con 38 asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año ¿ustedes me van a seguir diciendo que la violencia no tiene género y que invertir en la lucha contra las violencias machistas es tener un chiringuito? ¿Con 38 asesinatos encima de la mesa?", ha cuestionado Vera, que también ha afeado que haya "diputados y diputadas" de Vox que van a las puertas de las clínicas de interrupción del embarazo a "llamar asesinas" a las mujeres.

Méndez ha recriminado a Vera que su intervención se convirtiera en "un ataque a las personas de Vox": "Resulta que a la ministra la han llamado puta y hemos sido nosotros.(...) Son ataques absolutamente desmesurados".

La presidenta de la Comisión de Igualdad, Pilar Cancela, ha tenido que intervenir para pedir que el debate se realizara con respeto democrático y para solicitar a la diputada de Vox que no interrumpiera a Vera durante su turno de respuesta: "Lo que fundamenta nuestra democracia es saber escuchar al que piensa diferente", ha dicho.

"No convirtamos esta comisión en un enfrentamiento que se vaya al ataque personal y perdamos las formas que le debemos al pueblo que estamos representando. Dignifiquemos el trabajo parlamentario, no tengamos la piel tan fina", ha insistido Cancela.

Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Igualdad, Celestino Guillén, ha solicitado a Vox "un poco de respeto" por el trabajo que realizan los funcionarios de este ministerio.

"Ustedes repiten continuamente que el ministerio no deja de consumir un sinfín de recursos, que hay empleo público encubierto, estómagos agradecidos, que lo único que hacemos son informes y panfletos que no sirven para nada", ha relatado.

Guillén ha defendido que sirve "para mucho" reforzar el servicio 016 de apoyo a las víctimas, impulsar una ley que proteja a todas las víctimas de violencias sexuales, hacer actuaciones para disminuir la "discriminación brutal" que padecen las personas del colectivo LGTBI o hacer planes de igualdad retributiva.