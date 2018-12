Noelia López vuelve a encontrar el amor

MADRID, 31 (CHANCE)

Noelia López despide el 2018 enamorada. La modelo ha decidido presumir de nuevo amor en su perfil de Instagram, una relación que parece marchar viento en popa pues la pareja está disfrutando de unos días de ensueño en Nueva York.

Y el joven que se ha encargado de devolverle la ilusión en el amor es Alberto Marrero Díaz, un conocido director deportivo en México que lleva varios meses al cargo del Atlético de San Luis, la filial en el país azteca de equipo del Cholo Simeone.

Felices y enamorados, la pareja se ha paseado por todos los rincones de la ciudad de los rascacielos demostrando que lo suyo va en serio. No sabemos cuándo comenzó este romance, pero sí tenemos la certeza de que Noelia y Alberto han apostado fuerte por su relación.

Aunque ella viva en Madrid y él en México, ambos han encontrado un hueco en sus apretadas agendas para disfrutar de estos días de Navidad. Así, la modelo vuelve a probar suerte en el amor tras poner punto y final a su relación con el empresario Arnaldo Alonso, padre de su pequeño. Una historia de idas y venidas que comenzó hace algo más de tres años, en todo este tiempo la pareja intentó reflotar su historia, más con la llegada de su primer hijo en común, un amor que finalmente no se pudo salvar y que saltó por los aires el verano pasado.

La propia Noelia fue la encargada de anunciar en sus stories de Instagram que ya no estaba con el padre de su hijo; además, la ganadora de Supermodelo 2007 decidió borrar todo rastro de su ex en su perfil de Instagram. Esperamos que no suceda lo mismo con Alberto y sus románticas fotos en Central Park.