Noela Aguirre defiende la inocencia de su nieto, Daniel Sancho

MADRID, 13 (CHANCE)

Tras permanecer en un segundo plano durante todo este tiempo en el que su nieto, Daniel Sancho, ha sido el gran protagonista de este verano, Noela Aguirre rompe su silencio por primera vez ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y nos confiesa cómo está viviendo toda la polémica suscitada alrededor del caso.

"Estoy bastante bien, estoy muy triste porque no veo a mi nieto que vive conmigo y esperando que vuelva. Nada más" nos confesaba nada más preguntarle cómo está viviendo toda la expectación que se ha creado entorno al joven tras confesar ante las autoridades tailandesas que había sido el autor del asesinato a Edwin Arrieta.

La madre de Rodolfo Sancho nos ha asegurado que no ha podido hablar con su nieto por videollamada como sí lo han hecho otros familiares: "No, no he hablado con él y espero hacerlo en algún momento", pero sí que tiene intenciones de viajar a Tailandia para verlo: "Sí, en cuanto pueda".

Noela, visiblemente tranquila, nos ha comentado que sigue creyendo en la inocencia de su nieto y que confía plenamente en la justicia: "Por supuesto, confío en la justicia. Confío en la verdad de mi nieto y confío en los dioses, en Jesús y en Buda".

También le hemos preguntado por su hijo Rodolfo, al que veíamos regresar de Tailandia el pasado fin de semana algo nervioso ante los medios de comunicación. Noela nos ha asegurado que el actor le ha transmitido tranquilidad: "Exacto, que está guapísimo como siempre. Bueno, nació guapo y se parece Rodolfo, mi hijo, con esa barba".

En cuanto a las críticas que recibió el actor por sus declaraciones a la prensa a su llegada a Madrid, su madre le defiende y asegura que no era un buen momento para preguntarle nada: "Bueno, es que ustedes también llegan cuando llega el pobre de un viajón, de ver a su hijo ahí".

Noela, demostrando ante las cámaras el gran cariño que le tiene, confía en que su nieto pueda volver pronto a España a vivir junto a ella: "Sí, vive conmigo, claro. Y seguirá viviendo hasta que se case y esas cosas".