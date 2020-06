La noche en la que Russell Crowe y Ed Sheeran acabaron bebiendo chupitos en un Grammy de Johnny Cash

MADRID, 30 (CulturaOcio)

Russell Crowe ha contado una divertida historia sobre una fiesta para dos que montó en su granja para Ed Sheeran, en la que ambos acabaron tomando chupitos usando como vaso un Grammy ganado en su día por Johnny Cash.

En el The Late Late Show de James Corden, Crowe he relevado que compró en una subasta los Grammy que recibieron Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Roy Orbison por su álbum 'Class of 55' (1986).

"Ed ha estado aquí en la granja un par de veces y una noche estábamos en el bar y me preguntó donde estaba ese Grammy de Johnny Cash. Lo agarré y me dijo '¿sabes lo que hacemos con los Grammy?'", ha relatado Crowe.

Instantes después, ambos estaban echando Jack Daniels dentro del Grammy de Johnny Cash y tomando chupitos. "Esta puede ser una de las mejores historias del espectáculo que he escuchado. Te bendigo por compartirla", replicó Corden ante la anécdota.