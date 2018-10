El Nobel de Física Carl Wieman defiende que "pensar como un científico" es "una necesidad educativa vital"

El premio Nobel de Física en 2001, Carl Edwin Wieman, ha defendido este viernes que "pensar como un científico es un objetivo de la enseñanza y una necesidad educativa vital en la sociedad moderna". Así lo ha afirmado durante la conferencia 'Teaching Students to think like scientists' impartida en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ante una sala abarrotada de asistentes.

Estudiantes, docentes y miembros de la comunidad universitaria han llenado la sala donde se ha celebrado acto, presentado por el rector Rafael Garesse y por el profesor de Física de la Materia Condensada y director del Instituto Nicolás Cabrera, Hermann Suderow. El físico estadounidense compartió el Premio Nobel de Física con Eric A. Cornell, miembro de su equipo investigador, y con el alemán Wolfgang Ketterle, y en la actualidad es profesor en el departamento de Física y Escuela de Educación de la prestigiosa Universidad de Stanford (Estados Unidos).

Su conferencia, en la que ha incidido en la necesidad de enseñar a ponerse en lugar de los científicos y de combinar de forma útil la teoría y la práctica, se ha basado los resultados de clases experimentales y actividades realizadas en instituciones americanas donde se ha puesto a prueba el aprendizaje del conocimiento experto. Todo ello para responder a una pregunta que él mismo se hacía cuando comenzó su carrera profesional hace 30 años: "¿Por qué los estudiantes de posgrado pueden alcanzar un gran éxito en muchos años de cursos de física, pero llegan al laboratorio y no pueden hacer física?"

A lo largo de su exposición, Wieman ha cuestionado la situación de la enseñanza de las ciencias universitarias, que "ahora se parece mucho a la medicina en el Siglo XIX", ya que, según el profesor, "sus métodos han sido utilizados y creídos durante cientos de años". A este respecto añadió que "la ciencia, comparaciones controladas, datos y principios científicos han proporcionado nuevos métodos que son mucho más efectivos".

La Universidad Autónoma de Madrid celebra su 50 aniversario, considerado como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, con un programa especial de actividades: ciclos de conferencias con expertos en distintos ámbitos de reconocido prestigio, conciertos, actos culturales y de divulgación y una gran exposición en el espacio cultural Centro Centro del Ayuntamiento de Madrid que se celebrará durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, entre otras iniciativas.