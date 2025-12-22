“Somos más del Niño, pero del que nunca falla”: NEOS lanza su vídeo de Navidad

En un día marcado por la ilusión del sorteo de Navidad y por la pregunta que se repite en millones de hogares —«¿nos habrá tocado el Gordo?»—, la Fundación NEOS lanza un nuevo vídeo que anima a mirar más allá del azar y a recuperar el sentido más profundo de estas fiestas.

Frente a la expectativa de un posible premio, NEOS recuerda que hace más de dos mil años, recibimos el gran regalo que cambió para siempre la historia de la humanidad: el nacimiento del Niño Jesús, un don inagotable que sigue llenando de sentido, esperanza y luz cada Navidad.

El vídeo subraya que el mayor premio no es el que se guarda, sino el que se comparte. Con este mensaje, la Fundación NEOS invita a celebrar lo esencial y a renovar el compromiso con los valores que dan sentido a nuestra convivencia. El vídeo ya está disponible en los canales y redes sociales de NEOS. "Desde la Fundación agradecemos a los medios de comunicación la difusión de este mensaje que recuerda que, incluso cuando no toca ningún premio, la Navidad siempre trae consigo el mayor de todos. ¡Feliz Navidad!" expresaban en un comunicado.

Aquí puedes ver el vídeo completo: