Nieves Álvarez prefiere no desvelar cómo conoció a su nuevo amor, Bill Saad

MADRID, 13 (CHANCE)

El miércoles pasado veíamos en la portada de la revista ¡HOLA! a Nieves Álvarez de nuevo enamorada. Un reportaje espectacular en la ciudad del amor que reflejaba que la modelo había encontrado de nuevo el amor, esta vez al lado de Bill Saad, un empresario al que lleva conociendo desde septiembre y que hasta ahora no se ha sabido públicamente.

Hace unos días conseguíamos hablar con él en el centro de Madrid, pero lo cierto es que se mostraba de lo más discreto cuando le preguntábamos por su relación con Nieves Álvarez y además, sorprendido por las cámaras de la prensa. Es por eso por lo que Nieves hace un llamamiento a la prensa y asegura que Bill Saad no tiene por qué sufrir la persecución a la prensa: "espero que entendáis que la persona pública soy yo y hay personas que no tienen por qué sufrir eso que no están acostumbrados. Yo estoy encantada, os responderé siempre que pueda, como siempre he hecho, pero creo que el pobre está un poco".

La modelo prefiere no desvelar cómo empezó su historia de amor: "yo creo que esas cosas nos las dejamos para nosotros, que es lo más bonito". En esta ocasión, Bill Saad no ha podido acudir a su desfile en la Madrid Fashion Week aunque ya ha visto a la modelo desfilar: "no, no ha venido. Ya me vio en la alta costura. Además, entre Dubái, que es donde vive, y Madrid, el pobre no tiene mucho tiempo".

Nieves nos asegura que se encuentra muy bien y agradece cómo le ha tratado la vida: "el amor muy bien, pero yo siempre he estado bien bueno, en la vida no me puedo quejar, creo que siempre me ha sonreído con altibajos, como todo ser humano, pero tengo que estar siempre agradecida a la vida".

A pesar de que nos encanta verla desfilar, Nieves nos confiesa que en algún momento dejará las pasarelas pero no será en un plazo corto de tiempo: "sí, alguna vez, me imagino no estar. Mientras lo haga, y de manera esporádica, lo hago con mucha alegría y con mucha pasión". Esperemos que sea dentro de muchos años porque la modelo es uno de los mayores ejemplo en las pasarelas de nuestro país y todavía tiene muchos pasos que dar encima de ellas.