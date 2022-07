Nidia Ripoll, madre de Shakira, nos habla sobre la separación de la artista y del futbolista

MADRID, 13 (CHANCE)

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. Después de que ambos confirmasen su separación y todas las informaciones que han salido a la luz sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar esta dolorosa decisión, parece que tienen muy claro que su amor se ha agotado y que sus caminos tendrán que seguir por separado.

Hace unos días hablábamos con la madre de la artista y nos confesaba su deseo de que ambos se reconciliasen, pero en esta ocasión Nidia Ripoll se ha mostrado más sincera que nunca y nos ha hablado sin pelos en la lengua sobre la nueva realidad de su hija y del futbolista.

Nidia Ripoll, madre de Shakira asegura que ella estaría de acuerdo con una reconciliación entre su hija y Piqué si es lo que ellos quieren de verdad: "Si eso es lo que ellos quieren, lo que les haga feliz".

En cuanto a la relación que ella mantiene con el futbolista, comenta que: "Creo que debo tenerla, pero llevo mucho tiempo que no hablo con él. Sí, yo creo que sí porque nosotros no hemos peleado". Sobre si el futuro de su hija pasa por marcharse a Miami junto a sus hijos, comenta: "Tampoco lo sé, ni me lo ha dicho, ni lo he preguntado ni se me ha ocurrido. Le preguntaré". Nidia Ripoll asegura que no ha hablado con su hija de ese tema: "No tengo idea. No tenía ni idea de eso, le verdad lo puedo asegurar que es así".

No cabe duda de que todas estas dudas de las que se especula constantemente siguen estando en el aire, así como el acuerdo al que tienen que llegar los dos para la custodia de sus hijos. Están siendo unos momentos muy difíciles para ambos, pero en especial para Shakira, quien se ha dejado ver en los últimos meses cabizbaja.