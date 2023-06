Neural Nomads gana el hackaton de IA y Español organizado por IE University y ClibrAIn

Neural Nomads ha sido el equipo ganador del primer hackaton organiado por el Center of the Governance of Change de IE University y ClibrAIn. El ganador presenta una propuesta de software como servicio (SaaS) de IA avanzada capaz de almacenar documentos y textos en una base de datos privada para su posterior consulta a través de un chat.

El primer hackaton sobre IA y Español ha contado con más de 100 estudiantes inscritos, distribuidos en 11 equipos y se ha desarrollado durante 36 horas tanto de forma remota como presencial en IE University. El evento ha sido inaugurado por Diego del AlcázarBenjumea, CEO de IE University mientras que en la clausura ha participado la secretaria de Estado de Digitalización e IA, Carme Artigas.

En el encuentro, la directora de investigación de LyrAIcs en el CGC de IE University y CEO de ClibAIn, Elena González Blanco, ha presentado también el proyecto LyrAIcs, un recomendador de canciones en español con inteligencia artificial. Después de su participación, ha tenido lugar una mesa redonda para profundizar sobre la situación del español en el marco global de desarrollos de aplicaciones de IA.

"La IA aún no habla bien español en todas sus variedades lingüísticas. Tenemos una oportunidad única de enseñarla y entrenarla, pero para ello tenemos que remar juntos en una misma dirección", ha señalado la directora de investigación de LyrAIcs. Además, ha destacado que aún queda mucho por hacer y es fundamental construir "corpus para entrenarla en todos los ámbitos de dominio especializados, así como en las diferentes variantes geográficas, principalmente en Latinoamérica".

En su intervención, Artigas ha defendido "una perspectiva ética y humanista para formarnos y formar a nuestros hijos en un mundo dominado por la IA". Así, ha afirmado que se vive "un nuevo humanismo, en el que el ser humano va a tener la capacidad de crear y desarrollar una sociedad donde solo las personas son las que van a poner los límites".