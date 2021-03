Netflix, a punto de eliminar la posibilidad de compartir cuenta entre no convivientes

"Compartir contraseñas es algo con lo que tienes que aprender a vivir", aseguró en 2016 Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix. Parece que la compañía ha cambiado de opinión, ya que el servicio de streaming está estudiando cómo restringir las cuentas compartidas entre personas que no viven juntas y ha comenzado a testar herramientas en este sentido.

Al iniciar sesión, algunos usuarios de Netflix se vieron sorprendidos por un mensaje que reza: "Si no vive con el propietario de esta cuenta, necesita su propia cuenta para continuar viendo contenido". Este mensaje forma parte de un test que está llevando a cabo Netflix para restringir las cuentas compartidas para asegurarse de que quien inicia sesión el suscriptor o quien viva con él a través de un código de verificación.

"Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo", comentó la compañía en un comunicado. Con esta prueba, los usuarios pueden verificar el acceso a la cuenta mediante un código enviado por mensaje de texto o correo electrónico.

Algunos usuarios que recibieron esta advertencia compartieron una captura de pantalla a través de Twitter. Aunque el uso compartido de cuentas está muy extendido (la consultora Magid calcula que un tercio de usuarios comparte su contraseña), cabe destacar que los términos de uso de Netflix especifican que está prohibido.

"El servicio de Netflix y todos los contenidos que se vean a través del servicio son para tu uso personal y no comercializable y no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar", se puede leer en su web.

