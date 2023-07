Netflix emite otro trailer del docureality de 'Sálvame'

MADRID, 20 (CHANCE)

Si este miércoles veíamos a los colaboradores de 'Sálvame' aparecer en el aeropuerto para coger un vuelo dirección Miami y comenzar las grabaciones de su docureality en Netflix, hoy la plataforma ha vuelto a colgar en sus redes sociales un nuevo trailer de este espacio del que todavía no sabemos su título.

En el trailer hemos podido ver a Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño y Chelo García Cortés despedirse de sus mascotas con mucho apego, avisándolas que volverán pronto y que esperan encontrar trabajo fuera de España después de cancelar 'Sálvame' tras 14 años en antena.

Por su parte, Kiko Hernández se despedía de Melilla y Matamoros del gimnasio que tiene habilitado en su casa... ya que ellos no tienen mascotas a las que despedir, igual que Terelu que se ha dejado ver por una cafetería del centro de Madrid pidiendo todo tipo de latas de conserva para llevarse a esta nueva aventura.

"By Paracuellos, seen you soon" decía Belén Esteban mirando a cámara y con dos maletas rosas al más puro estilo barbie. Unas imágenes que se grabaron hace unos días con la misma ropa con la que aparecieron ayer todos ellos en el aeropuerto... en definitiva, un trailer que va a dar mucho que hablar y que refleja muy bien lo que vamos a poder ver en el docureality.