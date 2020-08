Netflix cancela Altered Carbon tras 2 temporadas

MADRID, 27 (CulturaOcio)

Malas noticias para los fans de Altered Carbon. Netflix ha cancelado la serie de ciencia ficción creada por Laeta Kalogridis, que estrenó su último episodio el pasado 27 de febrero.

La ficción basada en la novela homónima de Richard K. Morgan cuenta con una primera temporada de 10 capítulos, una segunda entrega de ocho episodios y una película de anime, Altered Carbon: Reenfundados, lanzada el pasado mes de marzo. Aunque los seguidores estaban a la espera de noticias sobre los nuevos episodios, la plataforma ha decidido poner punto final a la saga.

Según Deadline, el servicio de streaming tomó la decisión en abril y no está relacionada con la pandemia de coronavirus. En su lugar, la compañía ha atendido al "proceso de revisión estándar de audiencia frente a la renovación de costos de la plataforma" para cancelar la producción.

La temporada 2 de Altered Carbon comienza 30 años después del final de la primera entrega y muestra a Takeshi Kovacs (Anthony Mackie) como el único soldado superviviente de un grupo de guerreros interestelares de élite, quien continúa con su búsqueda centenaria para encontrar a su amor perdido, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry). Anthony Mackie sustituyó a Joel Kinnaman, quien interpretó a Takeshi en la temporada 1. Completan el reparto Martha Higareda, Chris Conner, Dichen Lachman, Ato Essandoh y Lela Loren. Alison Schapker ejerció como showrunner de la segunda entrega.

Altered Carbon se suma así a la larga lista de series canceladas por Netflix en 2020, entre las que destacan The Society, Esta mierda me supera, Las escalofriantes aventuras de Sabrina o Dead to Me.