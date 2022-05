NEOS se suma a la Convención de 'One of Us' en Bruselas para defender los fundamentos cristianos

Mañana, sábado 7 de mayo, tendrá lugar en Bruselas la Convención Europea de la Plataforma One of us para presentar las conclusiones recogidas en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFOE, por sus siglas en inglés). La cita, promovida desde la Comisión Europea, tiene como propósito escuchar las voces de los ciudadanos europeos para abordar los retos y oportunidades que el Viejo Continente tiene en el horizonte.

Así, la iniciativa ciudadana One of Us, que representa a más de 40 asociaciones –a las que se ha sumado NEOS– y cuenta con 1,7 millones de firmas a su favor, elevará la voluntad de decenas de movimientos provida en una sesión que tiene prevista dos ejes: la voz de la vida en Europa y la urgente necesidad de llevar a cabo un ‘rearme moral’ en el continente, exponiendo los fundamentos culturales de la UE atacados hoy por diferentes lobbies e ideologías.

Europa, hacia la nada

Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación One of us y uno de los impulsores de NEOS, recuerda que “tratar de incluir al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como ha propuesto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, conduce a nuestro continente hacia la nada. Es un suicidio”.

Sobre este hecho, Mayor Oreja afirma que “en lugar de configurar una Europa basada en la conciliación de valores, Macron prefiere seguir rompiendo a nuestra sociedad”.

Estamos en un punto de inflexión donde Europa necesita un cambio de rumbo: “La brutal decisión del presidente Putin y la guerra en Ucrania nos obliga a rearmarnos moralmente para saber apreciar la dimensión religiosa y espiritual de nuestro continente", ha asegurado el impulsor de esta alternativa cultural que busca servir de brújula para recuperar la dirección perdida.

Sobre esta cuestión, Thierry Villéjegu, director de la Fundación Jerome LeJeune (Francia) y vicepresidente de One of us, ha señalado que la Conferencia para el Futuro de Europa se presenta como la ocasión ideal para abrir el debate sobre el futuro de la vida. “Queremos denunciar la estigmatización que sufren los ciudadanos comprometidos con este derecho fundamental.

En Francia se encuentran social, política y mediáticamente proscritos” Villéjegu ha pedido además que “se deje de maltratar a Estados miembros como Polonia, el cual es estigmatizado por su legislación en defensa la vida humana durante el periodo de gestación: “Pedimos que Europa haga posible un futuro abierto a la vida, a la libertad de conciencia, al respeto de la dignidad de la persona, a la diversidad cultural y a la libertad de pensamiento” .

Finalmente, Jeanne, miembro de 'One of us' en representación de los jóvenes europeos, se pregunta “¿Cómo quiere Europa escuchar a sus ciudadanos en una consulta de este tipo si no nos escucha a nosotros, la mayor iniciativa europea?”. La juventud se muestra comprometida pero no escuchada, por eso pedimos hoy que la Unión Europea considere nuestras peticiones”. Las personas interesadas en seguir la Convención Europea de la Plataforma One of us prevista para mañana, 7 de mayo a las 11h, pueden hacerlo a través de este enlace.

Sobre NEOS

NEOS es una alternativa cultural que surge de la necesidad de hacer frente a la corriente social y política que impera en la actualidad y cuyo objetivo es destruir y sustituir el orden social basado en los fundamentos cristianos, germen de la civilización occidental. La plataforma fue presentada en un acto pu?blico el pasado 26 de noviembre en Madrid y desempeña su labor a través de siete grupos de trabajo que dan respuesta a cada uno de sus pilares: la Vida, la Verdad, la Dignidad de la Persona y la Familia, la Libertad, España Nación, la Corona y las Amenazas Globales.