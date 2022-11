NEOS rinde tributo a tres figuras esenciales para la defensa de los fundamentos cristianos

La alternativa cultural NEOS ha celebrado en la tarde de este martes, en el auditorio de la Fundación Ramón Areces de Madrid, un emotivo acto para rendir tributo a tres figuras esenciales e irrepetibles para la defensa de los fundamentos cristianos, base de nuestra sociedad, y de valores irrenunciables como son la vida, la verdad y la nación: Fernando García de Cortázar, historiador y director de la Fundación Vocento; César Nombela, científico catedrático de Microbiología, presidente del CSIC y rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; y Justo Aznar, médico, investigador y divulgador científico, quienes "por su obra, testimonio y ejemplo continúan siendo fuente de inspiración para todos nosotros", tal y como ha afirmado Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director de la Fundación Ramón Areces, encargado de dar la bienvenida a los asistentes.

El presidente de ABSIDE MEDIA, José Luis Restán, ha sido el encargado de dar paso a cada uno de los ponentes. Además, ha compartido espacio con la directora y presentadora de 'Fin de Semana', Cristina López- Schlichting, y Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela (Alicante), que han participado en dos de los coloquios.

Restán ha arrancado con unas palabras sobre las tres figuradas homenajeadas, "quienes fueron personas de carne y hueso, como nosotros, pero que con su vida han construido cultura y civilización, ¡Estos son los valores que desde NEOS buscamos promover!", ha esgrimido. Así, la sesión se ha estructurado en tres coloquios donde se ha repasado la vida y el legado para las generaciones futuras que dejaron cada una de estas tres personalidades ejemplares.

Bajo el título 'In Memoriam', NEOS recuerda a Fernando García de Cortázar, César Nombela y Justo Aznar

En recuerdo de Fernando García de Cortázar, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ha compartido algunas anécdotas sobre su vida: "Quería que todos los españoles tuviéramos a nuestro alcance esa sabiduría suya y publicó setenta libros para alcanzar este fin" ha expresado. En recuerdo del compromiso de García de Cortázar frente a ETA, Aguirre ha recordado como para él "sentirse amenazado equivalía a cumplir con el deber de su vocación: servir al prójimo. Y lo hizo a través de su entrega a los españoles".

Por su parte, Carlos Aganzo, escritor y subdirector de la Fundación Vocento, ha destacado el perfil de Fernando García de Cortázar durante su etapa al frente de dicha fundación, de la que fue director hasta su fallecimiento el pasado mes de julio. "Trabajar con él siempre fue sencillo porque esa alegría le permitía vivir por encima de todo: de las persecuciones, de los insultos. Hay que recordarle siempre cerca de las familias y de sus alumnos", ha asegurado.





La segunda figura en ser homenajeada ha sido la de César Nombela, "un científico cristiano", como se definía a sí mismo. Su legado, sin embargo, va mucho más allá, tal y como ha puesto de relieve Cristina López- Schlichting, directora y presentadora de 'Fin de Semana' en COPE, quien ha recordado cómo en Nombela se daba "una unidad indisoluble entre el prestigio científico y la integridad personal" y ha asegurado que era "un enamorado de la verdad. Afirmaba las cosas desde los datos que le proporcionaba la realidad". La periodista ha puesto en valor los esfuerzos de Nombela por defender la vida y su postura contraria a la interrupción voluntaria del embarazo, "incluso cuando se producían malformaciones en el feto, lo que demuestra su absoluta generosidad con la vida".

Sobre la etapa de Nombela como presidente CSIC, el catedrático de Filología Hispánica y profesor del CSIC, Miguel Ángel Garrido, ha asegurado que Nombela "ha dejado un legado tremendo como trabajador infatigable. Nunca se rindió. Hasta en momentos de crisis, luchó por conseguir recursos para la investigación siempre al servicio del bien común".





El tercero de los perfiles homenajeados en el acto ha sido el de Justo Aznar, también recordado por su incansable defensa de la vida, impulsando y presidiendo algunas iniciativas para tal fin, como la Federación Española de Asociaciones Provida. Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela (Alicante) ha expresado que "Justo nos ayudó a rebatir los errores contrarios, porque como dice NEOS, ‘no todo vale’.". Munilla ha querido destacar además que "aquello que hoy se pretende construir frente a la vida, la cultura de la muerte, es profundamente dañina y perversa". El obispo ha terminado su intervención asegurando que "Justo era un testigo y un maestro que supo integrar fe y razón, competencia profesional y sabiduría cristiana" y ha aprovechado su turno de palabra para agradecer a las tres figuras hoy recordadas por "entregarnos su sabiduría".





Aznar también dejó una profunda huella la Universidad Católica de Valencia, institución donde fundó el Instituto de Ciencias de la Vida. En este sentido, el rector de la UCV, José Manuel Pagán, ha agradecido su encomiable labor en la institución y ha resaltado la figura de Aznar como "una garantía para crecer en el diálogo cimentado en la fe y la razón".

El broche al acto lo han puesto algunos de los familiares y amigos de los homenajeados, quienes han recibido en su nombre el reconocimiento póstumo a manos de dos de los impulsores de NEOS, Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación One of US, María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, y de José Manuel Pagán, rector de la Universidad Católica de Valencia y colaborador de NEOS.





En ese orden, han subido al escenario Mapi de las Heras, mujer de Fernando Múgica, en nombre de Fernando García de Cortázar, el hijo de César Nombela, de nombre homónimo; y Ana Aznar, hija de Justo Aznar. Los tres han recibido este agradecimiento en forma de brújula, símbolo de NEOS y reconocimiento a tres grandes personalidades por su esfuerzo en señalar a nuestra sociedad donde está el norte.