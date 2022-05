NEOS presentará el próximo jueves su alternativa cultural en Salamanca

El próximo jueves 2 de junio, a las 19:30h., NEOS celebrará en el centenario Casino de Salamanca su primer acto de presentación ante la sociedad castellanoleonesa. Tras el éxito cosechado en sus anteriores presentaciones en distintos puntos de España, Salamanca se convierte ahora en la próxima parada a la que NEOS lleva su alternativa cultural basada en los principios del humanismo cristiano, desde el convencimiento de que una sociedad sin raíces es una sociedad sin futuro.

La cita contará con las intervenciones de Jaime Mayor Oreja y María San Gil, dos de sus impulsores, junto a personalidades destacadas como Isidro Catela, periodista salmantino y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria; María Dolores Calvo, profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, con especialidad en Bioderecho, y vocal del consejo asesor de la ministra de Sanidad; el investigador Policarpo Sánchez, presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca; Chabela de la Torre, profesora titular de Economía Financiera y directora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca; el dominico Ricardo de Luis Carballada, profesor en la Facultad de Teología de San Esteban y en la Universidad Pontificia de Salamanca; y Javier Marcos, estudiante de Derecho en la Universidad de Salamanca. El acto será presentado por la periodista y doctora en Comunicación Noa Carballa.

En palabras de María San Gil, «la presentación de NEOS en Salamanca es especial para mí porque me permite corresponder a esta ciudad que tanto me ha dado durante mi etapa de universitaria. La situación actual, por otra parte, nos está pidiendo permanecer unidos frente a este desgobierno que ocupa el poder y cuyo único objetivo es destruir nuestro orden social basado en los fundamentos cristianos». Jaime Mayor Oreja, por su parte, señala que «la brillante historia de España y buena parte de su transcendente papel en el mundo tienen su origen precisamente en esta ciudad. Por ello, Salamanca nos parece el enclave idóneo desde donde seguir defendiendo los valores que NEOS lleva por bandera».

Las personas que estén interesadas en acudir al acto de presentación de NEOS en Salamanca pueden inscribirse con antelación entrando la página web.

NEOS arrancó su actividad con la puesta en marcha de siete grupos de trabajo que dan respuesta a cada uno de sus pilares (la Vida, la Verdad, la Dignidad de la Persona y la Familia, la Libertad, España Nación, la Corona y las Amenazas Globales). Tras más de un año de trabajo, la alternativa cultural se presentó primero en Madrid y posteriormente en Valencia, Sevilla y Pamplona, donde contaron con el apoyo de las asociaciones y personalidades de la sociedad civil local.

Desde su creación, uno de los objetivos de la alternativa cultural es servir de eje vertebrador y aglutinador de distintas iniciativas, entidades y otras asociaciones con las que comparten objetivos. Dos buenos ejemplos son, por un lado, su participación la Convención Europea de One of Us «Por una Europa fiel a la dignidad humana y al legado de los padres fundadores» celebrada el pasado 7 de mayo en Bruselas y, por otro lado, su movilización en la Manifestación por la vida y la dignidad, que tendrá lugar el próximo 26 de junio en Madrid para denunciar, junto a distintos representantes de la sociedad civil, la actitud y la estrategia del Gobierno contraria a la acogida, cuidado y dignidad de la vida humana.