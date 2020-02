La negativa de un casero a una inquilina en Madrid que se ha convertido en viral

Carmen decidía contar su historia a través de Twitter. Y todo, por lo surrealista de la situación que ha vivido recientemente. Esta chica es periodista 'freelance' en el ámbito internacional, especialmente en Oriente Medio y África. Hace poco tiempo, decidió buscar piso y se encontró con una respuesta que ni se imaginaba. Así explicaba lo que le ocurrió:

Hoy se me ha rechazado el alquiler d un piso por ser periodista. Tal cual. "Porque vuestro sector está muy mal", me dice. Llevo 3 años cotizando como autónoma y facturo más del doble del que era el precio del alquiler. Lo que está pasando en Madrid es intolerable. #AlquilerMadrid — Carmen Matas (@Carmen_matas) February 10, 2020

Con argumentos de peso sobre la mesa, Carmen no entiende como el propietario le ha dado una negativa que francamente no esperaba. Ella no considera que esté en una situación precaria y como explicaba, citándola textualmente “estoy pasándolo fatal para encontrar piso. No quiero imaginarme lo que puede ser para otras personas. Es denigrante”.

Si, si. No paro de hacerme esa reflexión. No considero qué esté en una situación precaria y sin embargo estoy pasándolo fatal para encontrar piso. No quiero imaginarme lo que puede ser para otras personas. Es denigrante — Carmen Matas (@Carmen_matas) February 10, 2020

Una realidad que afecta sobre todo a los jóvenes, ya que en ciudades como Madrid, este colectivo gasta casi el 40% de su sueldo. Son datos que ha presentado un informe de Comisiones Obreras sobre la situación de la juventud en la región. Esto, sumado a la caída de los sueldos provoca que las circunstancias para salir pronto del hogar familiar se dificulten. La polémica continúa, esta vez ha sido Carmen la protagonista, aunque no es la primera vez que nos encontramos con anuncios con precios demasiado elevados para lo que se ofrece. Un alquiler muy alto, y con avales económicos demasiado exigentes para un arrendamiento.

Carla ha convertido su casa en una cárcel para ganar dinero.

No especules con la necesidad ajena.

NO SEAS CARLA.#AlquilerAsequible pic.twitter.com/XFJbJXBlHD — Javier Durán (@tortondo) February 8, 2020

La última polémica la encontramos con los llamados 'pisos colmena' que ya nacen con la negativa por parte del Ayuntamiento de Madrid, y que cuentan con un espacio muy limitado para vivir.