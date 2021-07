Navarra pide autorización al juez para establecer el toque de queda

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha decidido limitar la movilidad nocturna entre las 01:00 y las 06:00 horas en las localidades que, como Pamplona, estén en niveles de incidencia de la covid-19 calificados como de "riesgo extremo", lo que en las circunstancias actuales afectaría al 80 % de la Comunidad foral.

Lo ha avanzado la consejera de Salud, Santos Induráin, en conferencia de prensa para anunciar la decisión, que entrará en vigor el próximo miércoles previo respaldo del Tribunal Superior de Justicia Navarra (TSJN), a la que se suman ya para toda Navarra la limitación a un máximo de 10 el número de personas en reuniones en el exterior, una medida que atajaría los 'botellones'.

La tercera decisión es la de suspender de la actual orden foral vigente los artículos que se refieren a comidas populares, 'kalejiras' o pasacalles y a espectáculos taurinos de calle.

Se trata de evitar "eventos hipercontagiadores", ha dicho la consejera, que en el caso del toque de queda nocturno ha cifrado en "prácticamente el 80 % de los municipios de Navarra los que entrarían con los datos que tenemos hoy" en el confinamiento nocturno decidido, si bien será en la noche el martes al miércoles cuando se mida a qué poblaciones afectará la medida, que estará vigente hasta el 29 de julio, aunque se puede prolongar en función de la situación.

Induráin ha justificado la propuesta porque se busca "una intervención quirúrgica que tenga la menor afectación posible en la vida social, económica y emocional" de la población navarra, ha dicho tras advertir de la repentina y brusca variación de los datos de la afección de la covid-19 en Navarra, que ha pasado en tres semanas de 30 casos diarios a los 600 que se repiten en los últimos días.

"El equilibrio que logramos alcanzar durante estos últimos meses, en el que íbamos de un manera progresiva pero prudente y cautelosa, se ha descompensado y requiere de acciones concretas para encauzarlo reduciendo el nivel de contagios y el nivel tan alto de incidencias", ha señalado.

Al respecto, se ha referido a los 1.782 casos positivos derivados de las vacaciones de jóvenes navarros en Salou (Tarragona) o los más de 150 detectados en la localidad navarra de Lesaka como foco durante las fechas en las que se deberían haber celebrado sus suspendidas fiestas patronales.

Todo ello refleja que los brotes que se están sucediendo "tienen tres aspectos comunes": las juventud de la mayoría de los contagiados (entre 14 y 29 años), la afección mayoritaria a personas no vacunadas y el aumento de la movilidad e interacción social.

"La nueva etapa requiere una adaptación que confía en el equilibrio normativo, sanitario y social", ha señalado la consejera, quien ha valorado por otra parte el "contrapeso" que en esta creciente situación más desfavorable ejerce el proceso de vacunación, dado que en este momento el 51,4 % de la población navarra está inmunizada con la pauta completa".

Sin embargo, no ha obviado que "no hay ninguna vacuna eficaz al 100 %" y que "si no cuidamos las medidas de protección -ha dicho-, el virus lo va a aprovechar", también en jóvenes, "que pueden tener cuadros graves".