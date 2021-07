Navarra llama a vacunarse a todos los inmigrantes con o sin tarjeta sanitaria

El Gobierno de Navarra ha hecho un llamamiento a los inmigrantes a pedir cita para la vacunación contra la covid-19 estén o no regularizadas, tengan o no tarjeta sanitaria, porque "no podemos permitirnos que la situación administrativa interfiera en un derecho humano, como es el derecho a la salud, y además en la salud pública colectiva".

Lo ha subrayado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, en la presentación de una campaña en la que colaboran personas de los colectivos inmigrantes que en sus propios idiomas se unen al mensaje en favor de la vacunación, para lo cual las personas interesadas, tengan o no Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) deben acudir al centro de salud más próximo para pedir cita.

"No hay que estar regularizados, eso no es un problema para acceder a la vacunación", ha dicho el consejero Santos tras insistir que "esa es la clave de la campaña", que se dirige de forma proactiva a las personas de origen extranjero que no hayan sido llamadas en su franja de edad al no estar regularizadas.

Se tiene una especial mirada hacia "las personas migrantes que viven en situación de vulnerabilidad. Lo complicado es llegar hasta ellos y hacerles entender de alguna manera que también pueden vacunarse sin ningún tipo de problema y que además lo pueden hacer en un entorno seguro".

La campaña incluye una información en la que se detallan los pasos a seguir para poder recibir la vacuna, y que se recoge en carteles traducidos a 8 idiomas: árabe, búlgaro, chino, francés, inglés, portugués, rumano y ruso, además de en castellano.