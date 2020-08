Navarra.-Induráin dice que se renovarán casi 800 contratos a profesionales sanitarios y que se ha aprovisionado material

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha manifestado este viernes que "ante la evolución epidemiológica del Covid-19 y las previsiones ante la llegada del otoño e invierno", el departamento de Salud va a proceder a la renovación del personal contratado de refuerzo hasta final de año y ha precisado que "estamos hablando de 798 profesionales de distintas categorías, ámbitos y centros (incluidos los rastreadores)".

Por estamentos el grupo más numeroso es el de enfermería (420) seguido de TCAE (215) y auxiliares administrativos (49). Los celadores suman 29 y técnicos de emergencias sanitarias son 28 mientras que el cuerpo de TEL llega a 27 puestos. En un tercer bloque, dejando aparte los 10 contratos de servicios generales, por cantidad de puestos están los trabajadores sociales (13), facultativos especialistas de área (6), medico de urgencias (2), psicólogo (1) matrona (190), técnico en farmacia (2,9 jornadas) y conductores (2).

En comisión parlamentaria a petición de EH Bildu, Induráin ha manifestado que "se trata de una apuesta presupuestaria importante que se realiza con el convencimiento de que la mejor inversión que se puede hacer hoy en día es en salud ya que controlar la pandemia nos puede permitir reactivar la vida social y económica además de salvar vidas y atender las consecuencias de esta enfermedad en muchas personas".

Además, ha detallado que el SNS ha realizado aprovisionamiento de material y que "los stock almacenados hasta ahora nos permiten unos márgenes de maniobra para varios meses". "Los plazos más cortos, aun siendo muy amplios, son los tres meses de reservas en solución hidroalcohólica. El stock de mascarillas (2 millones) quirúrgicas aguanta cuatro meses; la reserva de mascarillas FFP2 es para ocho; hay FFPP3 casi para tres años", ha dicho, para indicar que "las reservas de batas, otro equipo de protección que generó problemas en su día, son para 10 meses y la gafas de protección para más de 6 meses; la disponibilidad de guantes (más de 12 millones) es para cuatro meses".

Induráin ha señalado que "llegamos al inicio de julio con datos reducidos y salimos de julio con cifras preocupantes". "En conjunto en estos dos meses -a falta de los datos de esta semana que se mantiene en la tendencia de la anterior- ha habido 3.542 positivos, 142 ingresos (14 de ellos en la UCI) y tres fallecimientos", ha dicho.

Ha manifestado que "no estamos como en marzo" pero que "no quita para reconocer que no estamos como sería deseable estar" y ha destacado que "ahora el sistema de detección y rastreo es mucho más potente y desarrollado, que realiza más de 1.500 PCR al día -unas 1.800- y sigue más de 500 contactos cada 24 horas".

Según ha dicho, "en marzo entramos en una situación muy dura y compleja pero gracias al esfuerzo compartido de todos los equipos profesionales, instituciones y ciudadanía logramos salir adelante". "Ahora se trata de no bajar la guardia, reaccionar y seguir manteniendo este pulso diario con el covid 19 que estamos disputando durante todo este verano para no volver hacia atrás", ha comentado.

La consejera ha manifestado que "no estamos ante el verano que esperábamos ni deseábamos pero también estamos mejor de lo que podíamos estar a la vista del comportamiento del virus". "Y en eso creo que, con sus luces y sombras, tanto la implicación de la sociedad como la intervención de este departamento en particular y del Gobierno en general han tenido que ver en el hecho de que sigamos aún manteniendo ese pulso diario al Covid 19 para intentar doblegarlo y evitar una situación sin control", ha expuesto.

PCR Y RASTREOS

Induráin ha señalado que "Navarra se ha consolidado como la segunda comunidad que más pruebas -PCR- realiza (216) por 1.000 habitantes con un acumulado de 141.466 PCR desde el inicio de la pandemia". "En dos jornadas de julio y agosto se rozaron los 2.000 al día y este jueves, con el cribado de Tudela, se llegó a 2.444", ha detallado, para precisar que se están realizando una media de 1.800 pruebas de media al día con un índice de positividad que ronda el 7% en las últimas semanas con oscilaciones diarias.

Ha manifestado que "cuantas más pruebas se realicen y menos positivos salgan mejor, pero este factor hay que analizarlo unido a otro como es el rastreo y seguimiento de contactos".

Así, la consejera ha comentado que "a partir de ahora son 168 profesionales dedicados parcial o totalmente a rastreo con un equipo base estable de 58 profesionales (5 médicos del SUE, 12 enfermeras, 12 trabajadoras sociales y 29 auxiliares administrativos) y otros 110 profesionales, sobre todo, enfermeras de Primaria, formadas en rastreo que han mostrado su disposición y entran a tiempo parcial o productividad en función de necesidades del día". Según ha continuado, "todo el 'pull' de Refena (gestionado como los operativos especiales de recogidas de muestras por la SEU) y los apoyos puede realizar cerca de mil llamadas al día", a los que se suman también otros recursos.

En este sentido, ha comentado que "todo es mejorable pero en este momento sí que estamos logrando ese objetivo clave de identificar a todos los contactos estrechos reportados por cada caso positivo en 24 horas".

En esta nueva fase, ha dicho que "aunque con una presión mucho menor que en el pico de la pandemia donde llegó a haber más de 700 personas ingresadas en planta, más de 90 en UCI y varios hoteles medicalizados, también se ha dejado notar el efecto Covid y el crecimiento de los casos".

"Un 4% de ellos empieza a llegar ya los hospitales con cuadros más serios y una parte de ellos acaba en la UCI. La ocupación hospitalaria, en alza desde principios de julio, se ha estabilizado en torno a una cincuentena larga de personas ingresadas con o por Covid mientras que las UCI rondan los 8 pacientes con un acumulado de 14 personas en julio y agosto", ha dicho, para comentar que "más de un tercio de los ingresos afectan ya a mayores de 65 años".

GRIPE Y VUELTA AL COLE

La consejera ha incidido en que la vacunación de la gripe es este otoño "más recomendable que nunca" y ha explicado que se va adelantar la campaña al 5 de octubre y se ha incrementado el aprovisionamiento de dosis por dos vías: la vía propia, aumentando las vacunas que adquiere el Instituto (serán 150.500 dosis) y a través del Ministerio de Sanidad, que aporta 119.290 dosis.

Ha hablado Induráin de proteger el espacio sanitario y sociosanitario y ha indicado que en el primero se hicieron en junio test serológicos Elisa a cerca de 12.000 profesionales, de los que el 6,9% tenía anticuerpos frente al Covid-19. "Este proceso se repetirá con el objetivo de tener una foto actualizada", ha dicho, para indicar que en el SNS hay 44 profesionales con infección activa, un 0,34% de la plantilla. En el acumulado histórico los que han pasado el Covid-19 según los resultados de diferentes chequeos (PCR, Elisa, test rápido...) serían 8.832.

Respecto a las residencias, ha expuesto que se va a acometer en este mes de septiembre un programa llamado 'Seprorresi', según el cual se van a realizar pruebas Elisa a 6.000 residentes de unos 150 centros de toda Navarra para pasar, a continuación, a realizar cribados periódicos también al su colectivo de trabajadores. "Ya hemos tenido varios pequeños brotes por suerte atajados pero pensamos que aquí, lejos de bajar la guardia, hay que poner todas las energías y recursos que hagan falta", ha dicho.