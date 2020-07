Navarra finaliza las pruebas PCR en Mendillorri con la participación total de más de 1.000 jóvenes

La actuación de salud pública de carácter extraordinario de cribado para Covid-19 de la población del barrio pamplonés Mendillorri comprendida entre los 17 y los 28 años finaliza este sábado a mediodía. Se calcula que desde el jueves hasta hoy habrán pasado por las instalaciones desplegadas por el Servicio Navarro de Salud en el IES Mendillorri 1.044 jóvenes, a los que habría que sumar los 288 a los que se había realizado PCR en los días previos, dentro del sistema de seguimiento y control de contactos realizado por el equipo de rastreadoras en relación con el brote que ha afectado significativamente a los jóvenes de ese barrio pamplonés.

Estas cifras suponen que casi el 60% (el 57,9%) de los 2.300 jóvenes de Mendillorri han sido sometidos a una prueba de diagnóstico para el Covid-19 por PCR. Una respuesta que es valorada "positivamente" desde el Departamento de Salud, "teniendo en cuenta, además, la probable ausencia de parte de la población de este barrio en este periodo vacacional". Los datos serán presentados por la consejera de Salud, Santos Induráin, en comparecencia parlamentaria el próximo martes.

Por otra parte, el viernes volvió a superarse el número de PCR realizadas en un día desde el inicio de la pandemia, al alcanzar las 1.739, entre las que estarían incluidas unas 500 del dispositivo especial de Mendillorri.

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) recuerda a la población general la recomendación básica: si se tiene alguno de los síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre de 37 grados o más, tos, dificultad respiratoria y pérdida del olfato o del gusto, u otros síntomas como la diarrea, los dolores musculares, de garganta o de cabeza, que no sean habituales en la persona o no tengan causa conocida), no se debe salir de casa, ni al trabajo, ni realizar cualquier otra actividad. Se tiene que llamar al centro de salud correspondiente y, fuera del horario, al teléfono del Consejo Sanitario (948 290 290).

A esa persona se le realiza una PCR y, en el caso de resultar positivo (que se comunicará vía telefónica), la persona debe aislarse en su domicilio como mínimo 10 días desde el inicio de los síntomas. Desde el centro de salud se realizará el seguimiento.

Se pedirá a la persona afectada que realice un listado con los datos de las personas que hayan sido sus contactos estrechos desde dos días antes del comienzo de los síntomas y esta labor la llevan a cabo las rastreadoras, que realizar llamadas telefónicas a todos los contactos estrechos, les piden que inicien la cuarentena de forma preventiva y se les realiza una prueba PCR en 24 horas.

Se consideran contactos estrechos todas aquellas personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso confirmado a una distancia menor de dos metros, durante más de 15 minutos y sin protección. Además, se considera contacto estrecho en un avión, tren u otro medio de transporte de largo recorrido a cualquier persona situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación o persona equivalente que haya tenido contacto con dicho caso.

Si el resultado de la PCR es negativo (será comunicado mediante SMS en 24-36 horas), deben continuar la cuarentena durante 14 días (a contar desde el último día que tuvieron el contacto con el caso positivo). Al final de este periodo de tiempo se les realiza la segunda PCR; si ésta da negativo, pueden retomar su vida habitual. Si es positivo, se considera una persona con infección activa.

CÓMO HACER EL AISLAMIENTO

El ISPLN, siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad, estableció una serie de recomendaciones para realizar el aislamiento preventivo en el domicilio. En general, en la medida de lo posible, se recomienda estar en una habitación de uso individual con ventilación adecuada, y, si hay en la casa más de un baño, designar uno para uso exclusivo del paciente. Es importante que, si en ese domicilio viven otras personas vulnerables, se evite al máximo el contacto.

Para garantizar la protección de otros habitantes de la casa, al paciente se le plantea permanecer aislado, sin visitas, con la puerta cerrada y, en caso de tener que utilizar zonas comunes, que sea el mínimo tiempo, usando siempre mascarilla quirúrgica y lavándose bien las manos al salir de la habitación.

El ISPLN recomienda que sea una única persona la que atienda al paciente en el domicilio y que no tenga factores de riesgo que compliquen un posible contagio. Tanto el paciente como quien le cuida deben llevar mascarilla quirúrgica y, en el caso del último, guantes desechables para cualquier contacto con ropa o secreciones.

Es importante no compartir enseres (vajilla, sábanas, mantas...), usar el lavavajillas o fregar la vajilla a mano con agua caliente y jabón. También es necesario lavar la ropa personal, de cama, toallas de las personas enfermas con jabones o detergentes habituales a 60-90 grados centígrados y dejar que se seque completamente.

Esta ropa deberá colocarse en una bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla y hay que evitar sacudirla antes.

La bolsa con los residuos podrá descartarse con el resto de los desechos domésticos siempre que estén introducidos en una bolsa cerrada herméticamente. Hay que descartar también los guantes y mascarillas de quien cuida en bolsa cerrada.

Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua caliente y jabón o preferiblemente en el lavavajillas. Tras el contacto con los residuos siempre se deberá realizar higiene de manos y dejar que se seque completamente.