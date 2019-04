Navarra cree que el plan de AP es "positivo y necesario", pero rechaza el máximo de 1.500 pacientes por médico

El consejero de Salud de Navarra, Fernando Domínguez Cunchillos, ha descrito como "positivo, oportuno y necesario" el Marco Estratégico para Atención Primaria de Salud, que este miércoles va a ser debatido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) monográfico, aunque no se ha mostrado partidario de fijar un máximo de 1.500 tarjetas sanitarias por médico.

"Espero que se apruebe porque es un documento oportuno y necesario tanto en su desarrollo como en su forma. Se ha elaborado con una gran participación de las comunidades autónomas, sociedades científicas, profesionales, sindicatos... Y llega a unas líneas estratégicas que son coherentes con la estrategia de AP en Navarra, que está próxima a aprobarse", ha manifestado Domínguez Cunchillos en declaraciones a los medios antes del inicio de la reunión.

Preguntado acerca de las posibles discrepancias que puedan existir entre CCAA y Ministerio, el consejero navarro ha reivindicado que el documento "es positivo y merece el apoyo". "Eso sí, dejando bien claro que tiene que servir como base para que el próximo Gobierno, sea del color que sea, llegue al compromiso de desarrollar una estrategia real en este año", ha puntualizado.

Por otra parte, ha rechazado fijar un número máximo de tarjetas sanitarias por profesional de AP. "No soy partidario tal y como está redactado. Habría que poner algo así como que 'ningún profesional está obligado a tener más de 1.500 tarjetas sanitarias', pero puede haber alguno que quiera tener incluso más. Además, no tiene sentido establecer 1.500. ¿Y si alguien tiene 1.501 qué hacemos? No sería tan taxativo en ese punto", ha zanjado.