Navarra.-AMP.- Indurain reconoce que llegan dos semanas "muy complicadas" en el ámbito hospitalario

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que "las dos próximas semanas, con los actuales índices de ocupación hospitalaria e incidencia de contagios de Covid-19, van a ser muy complicadas" en el ámbito hospitalario y ha explicado que, "de hecho, esta semana se va a proceder ya a algunas desprogramaciones de actividad de cirugía no urgente".

Induráin ha explicado en una comparecencia en el Parlamento que estas desprogramaciones "serán acciones graduales que serán informadas a los afectados y que protegerán siempre lo no demorable".

La consejera ha señalado que la dirección del Complejo Hospitalario de Navarra "lleva varios días coordinando refuerzos escalonados para anticiparse al impacto asistencial de los picos de esta segunda ola, pero evitando de momento desprogramar actividad ordinaria de forma significativa".

Induráin ha asegurado en esta línea que "se han puesto a disposición de los pacientes camas tanto en planta como en UCI de forma progresiva, con esfuerzos de reorganización y de priorización interna, como un abanico de fases que podrán ser reactivadas en función de los acontecimientos".

La consejera ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para tratar de frenar los contagios. "Es necesario reducir a mínimos la interrelación social y la movilidad para cortar la transmisión del virus", ha señalado, para explicar que todas las restricciones que está aprobando el Gobierno de Navarra van encaminadas a ese objetivo.

"No podemos permitir que siga subiendo el número de contagios porque en los niveles de ocupación actuales, además de patologías Covid con efectos graves, puede tener efecto sobre la actividad ordinaria no Covid que se había empezado a recuperar", ha indicado.

REFUERZO CON CENTROS DE SALUD EL FIN DE SEMANA Y MÁS PROFESIONALES

La consejera ha informado de que, ante el crecimiento de casos sospechosos de Covid, Atención Primaria va a abrir este fin de semana tres centros de salud para absorber la demanda y cribarla antes de que llegue al nivel hospitalario. Además, ha destacado que se ha reforzado con más contrataciones el personal de distintos ámbitos en las áreas de Pamplona, Tudela y Estella.

Asimismo, Induráin ha valorado que Navarra hace más de 3.500 PCR diarias con una tasa de pruebas por 100.000 habitantes que sitúa a la Comunidad foral "a la altura de los países más punteros de Europa". "Llegamos a una trazabilidad sobre el 70% de los positivos que podemos ligar como contactos de casos o brotes", ha destacado, para señalar que además se va a reforzar con más profesionales la labor de rastreo.

La consejera ha apuntado que desde el 2 de noviembre se va a generalizar en toda la red de Atención Primaria el uso de los test de antígenos, un paso "importante porque se acortan más los plazos desde la detección a las medidas de aislamiento y rastreo, y porque se va a poder descargar la presión sobre las líneas de toma de muestra y laboratorio de PCR, eje clave que se va a seguir combinando con los antígenos". Además, ha señalado que a mitades de noviembre se va a realizar, en colaboración con el Ministerio, un nuevo estudio de seroprevalencia.

Induráin ha afirmado que "detectamos mucho y tenemos un potente sistema sanitario para responder, pero al mismo tiempo la incidencia y la transmisión del virus es muy alta". "Algo pasa en este terreno a medio camino entre Refena (lugar de realización de las pruebas PCR) y los hospitales, donde se desarrolla el grueso de nuestra vida social, laboral y personal, que tendremos que analizar y en algunas ocasiones corregir", ha dicho.

En ese sentido ha enmarcado las nuevas medidas restrictivas adoptadas en Navarra. "Entendemos que comporta un enorme esfuerzo colectivo de muchos sectores y ámbitos que ven restringidas de nuevo sus actividades sociales pero también económicas cuando tienen la conciencia y la vivencia de que sus espacios pueden no estar relacionados directamente con brotes o han metido muchas energías en acondicionar espacios, recursos, pero las medidas se enmarcan en esta filosofía más global y radical que exige a todos de nuevo un compromiso pensado en el interés general", ha señalado.

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha sido muy crítica con la gestión de la consejera y ha reiterado, como ha señalado en anteriores debates en el Parlamento, que "no cuenta con nuestra confianza". "Tiene recursos para haber hecho las cosas de manera diferente. En la primera ola Navarra saldó su gestión como una de las regiones con peores resultados de España y de Europa y desde que empezaron los rebrotes hemos destacado por volver a estar entre los peores. Los datos son pésimos. La consejera lleva meses diciendo que hay que aplanar la curva, poniendo medidas inefectivas que no han conseguido en absoluto aplanar esa curva", ha dicho.

La portavoz del PSN, Patricia Fanlo, ha defendido que Navarra es "el territorio que más PCR por habitante realiza" y ha destacado "el esfuerzo diagnóstico que se está realizando, ejemplo para muchas otras comunidades". "En España y en Navarra el verano no ha dado tregua, porque ha habido no fiestas y reuniones familiares, y el contagio se ha producido principalmente en el ámbito socio familiar", ha señalado, afirmando que son necesarias las medidas restrictivas aprobadas. Tras ello, ha pedido a Navarra Suma que "presente medidas proactivas y serias, no medidas tóxicas".

Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa ha afirmado que "tras un verano en el que las ganas de salir y socializar marcaron el ritmo de los contagios y tras una desescalada que ha ido demasiado deprisa y en la que todos hemos estado mirando nuestro pequeño mundo, las medidas restrictivas adoptadas no han tenido el éxito previsto". "¿Y ahora qué? Estamos en octubre y el escenario vuelve a ser tremendamente cambiante. Es urgente aplanar la curva, las medidas no están siendo suficientemente eficaces y la presión hospitalaria es creciente. Las medidas tiene que ser más y más drásticas", ha señalado.

El portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha asegurado que "uno de los discursos más nocivos para hacer frente a la pandemia es la crítica radical que por los partidos de la derecha se está haciendo a todas las medidas de control de la pandemia que se están desarrollando". "Nosotros somos muy críticos en muchas cosas que se están implementando, no porque no las compartamos, sino porque pensamos que hay que hacer más. Reclamamos a Salud que habilite más recursos en Atención Primaria y que se mejore el proceso de rastreo", ha dicho, para señalar que si "en un plazo breve no conseguimos doblegar la curva la medida más oportuna sería un confinamiento estricto".

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha expresado "la máxima confianza en la consejera y su equipo" y ha señalado que "estamos orgullosos de que Navarra sea una de las primeras comunidades europeas en testeo y en búsqueda activa del virus, con una trazabilidad del 70% que otras Comunidades no pueden más que envidiar". Ha planteado a la consejera que pida los refuerzos de profesionales "que necesite". "Creo que no va a encontrar una oposición de ningún grupo parlamentario a reforzar todo lo que sea necesario detrayendo esos recursos de donde sea necesario", ha asegurado.

Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha felicitado por su gestión al equipo que está dirigiendo el Departamento de Salud y ha asegurado que cuenta con el apoyo de su grupo. "La pandemia está prácticamente desbocada en Navarra, en el Estado y en toda Europa", ha dicho, por lo que ha considerado "necesarias" las medidas restrictivas que se han aprobado para "protegernos a cada uno de nosotros y a los demás". "Si hay que tomar más medidas, estaremos cerrando filas como corresponde", ha apuntado.