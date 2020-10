Navarra abre centros de salud en fin de semana y da más recursos a hospitales

Navarra abrirá los centros de salud los fines de semana para atender casos de covid y dotará a los hospitales de más recursos para combatir la pandemia de coronavirus.

Así lo ha detallado este miércoles la consejera de Salud, Santos Induráin, quien ha detallado nuevas medidas adoptadas en atención primaria y hospitalaria ante la necesidad de reducir la alta tasa de contagios que se registran en la comunidad, que está en un "momento crítico y decisivo", ha dicho.

Ayer, ha señalado en conferencia de prensa, se han registrado en la Comunidad Foral 457 casos, con un 11,3 % de positividad sobre las pruebas realizadas, lo que representa "un escenario menos extremo que en otras jornadas, pero que hay que seguir tomando con mucha cautela".

En la red sanitaria integrada hay 387 personas ingresadas, nueve menos que el día anterior. De ellas, 50 están en la UCI, 68 son atendidas en su domicilio y 269 están en hospitalizacion convencional.

La consejera ha explicado que esta semana se hará un cambio organizativo en atención primaria, que es "un nivel clave en atención y contención" del coronavirus.

Así, se abrirán el sábado y domingo a la mañana, para atender a personas con síntomas súbitos y hacer un seguimiento de casos, tres centros de salud de Pamplona y su comarca, por su mayor concentración de población y también de positivos, con un 60 % del total.

Estas aperturas de fin de semana, ha indicado, se cubrirán con personal voluntario de atención primaria.

Además, en los hospitales, el Servicio Navarro de Salud va a habilitar nuevos espacios y recursos para la atención covid y se va llevar a cabo una desprogramación "aun mínima" de cirugía no urgente.

Esta última, ha dicho, es una medida que "no tiene un gran impacto cuantitativo, pero sí cualitativo" y se aplica en "un escenario al que no queríamos haber llegado", porque se deseaba compatibilizar la atención covid con la convencional.

Induráin ha comentado que aproximadamente un 5 % de los casos derivan ingresos hospitalarios y un 0,5 % en la UCI.

Durante la última semana ha habido en Navarra 19 fallecimientos, frente a los 32 de la semana anterior. La letalidad en Navarra es del 0,6 %, por debajo de media estatal del 0,8 %.

La consejera ha transmitido a la población la necesidad de seguir las recomendaciones sanitarias y de cumplir con la normativa vigente y en relación a las quejas del sector de la hostelería por el cierre total, ha asegurado que no se trata de "quién tiene o deja de tener razón", sino de la evidencia de que "estamos en una situación muy complicada".

Navarra, ha subrayado, está en "un momento crítico y decisivo" en el que las medidas "deberían funcionar de un modo sinérgico, con el compromiso de todos".

Por el momento no se han activado hoteles hospitalizados "porque no está siendo necesario", ha afirmado la consejera que ha dicho: "todas nuestras energías están orientadas a evitar un confinamiento de la población en sus domicilios", algo que por ahora "no se está barajando".EFE