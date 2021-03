Navarra.- Salud impulsará todas medidas para cubrir la mayor cantidad de plazas en OPE "garantizando la imparcialidad"

Los grupos apuestan por "revisar y reflexionar" sobre el modelo para que la administración no pierda plazas

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha expresado la voluntad de su departamento de mantener la dinámica de convocatoria de plazas para su "consolidación" y de "impulsar todas aquellas medidas que, garantizando la imparcialidad y seguridad de los procesos selectivos y sus tribunales, permitan que se cubran la mayor cantidad posible de ellas".

Así lo ha señalado la consejera en una comisión parlamentaria, solicitada por EH Bildu, para que informara sobre el concurso-oposición de 24 puestos de trabajo fisioterapueta del Servicio Navarro de Salud (SNS), después de que sólo aprobaran 12 de casi 800 aspirantes.

La consejera ha remarcado que la administración es "la primera interesada en que las plazas que salgan a la OPE sean ocupadas" y, tras expresar el "respeto escrupuloso" a la autonomía de los tribunales, ha explicado que monitorizarán el desarrollo y desenlace de la OPE de fisioterapeuta. Además, ha explicado que actualmente sigue abierto el plazo para presentar alegaciones.

Induráin ha recordado que el tribunal es el encargado de la preparación de los exámenes, "siempre con absoluta independencia y autonomía de gestión". Y ha remarcado que la administración "no debe y puede intervenir en esta fase, salvo para facilitar los medios necesarios para que el tribunal realice de manera efectiva su trabajo".

Según ha expuesto, en las últimas pruebas realizadas el porcentaje de aprobados "ha sido variado, pero en cifras consideradas como adecuadas a una prueba de esta características, realizada por profesionales que en muchos de los casos ya trabajan en el SNS, y que han demostrado con creces su competencia". No obstante, ha reconocido que "hay una notable variedad" de resultados en los proceso selectivos desarrollados en el último año.

"Es probable que haya podido haber circunstancias que hayan influido en un factor humano u otro, pero en todas ellas la normativa y los procedimientos son las mismas, y en cambio los resultados diferentes", ha agregado.

En cuanto a la OPE de fisioterapeutas, Induráin ha señalado que el número de aprobados, 12 de casi 800 aspirantes, es "inferior al que se suele producir en procesos de estas características". No obstante, ha remarcado que "también es cierto que no es la primera vez que ocurre en alguna prueba".

En su intervención, la consejera de Salud ha defendido la apuesta que está haciendo su departamento en cuanto a la política de profesionales en un año complicado por el Covid, "coaligando dos objetivos, consolidar plantillas y fidelizar profesionales".

"La pandemia ha complicado los distintos procesos de OPE y exámenes, aunque en este tema la disposición firme ha sido la de avanzar siempre garantizando la seguridad. Hay muchas personas esperando estas pruebas y el sistema también necesita estabilidad de sus trabajadores", ha remarcado.

Según los datos dados por la consejera, se prevén exámenes en junio de 172 puestos de siete estamentos distintos (114 plazas de médicos de familia de Atención Primaria, 84 de pediatría y 24 de matrona). Asimismo, en otoño, previsiblemente en octubre, llegará otra nueva tanda de exámenes en "una larga serie de especialidades, en total, 307 plazas de facultativos especialista de área".

También ha destacado la consejera el "importante trabajo de refuerzo de plantillas" para atender todo lo que ha supuesto la pandemia de Covid-19, con un continente-retén Covid-19 que supera los 1.200 profesionales. "Son eventuales, pero han permitido una reorganización impresionante", ha agregado.

LOS GRUPOS APUESTAN POR REVISAR EL MODELO

En el turno de los grupos parlamentarios, Txomin González, de EH Bildu, ha considerado que desde Salud "no se hace un análisis detallado de la problemática que estamos sufriendo" con una normativa que, a su juicio, "deja entrever la falta de adaptación a las circunstancias actuales". A su juicio, "sería imprescindible reflexionar sobre el sistema de ingreso-provisión de puestos de trabajo del SNS, modificarlo y darle un carácter que sirva para definir las aptitudes que debe tener el personal y no tanto unas pruebas memorísticas que está demostrado que no son idóneas para seleccionar a los mejores candidatos para los puestos de trabajo".

En representación de Navarra Suma, Cristina Ibarrola ha afirmado que lo ocurrido con la OPE de fisioterapeutas "se resume de forma clara: es una torpeza y una demostración de la incompetencia de su departamento en la gestión de las OPE". "Estoy de acuerdo que no es nada sencillo estar en un tribunal, pero no se entiende en el tiempo que el mismo problema pase de forma reiterada. La responsabilidad es suya porque tiene que velar porque estos problemas en los tribunales no ocurran", le ha dicho a Induráin, a quien ha pedido que "reflexione y escuche a los profesionales, no sigan ese pedestal pase lo que pase".

La socialista Patricia Fanlo, por su parte, ha expresado su "preocupación" por el bajo porcentaje de aprobados por la OPE de fisioterapeutas que ha dejado sin cubrir la mitad de las plazas que se ofertaban. Según ha indicado, "para el PSN y para este Gobierno son importantísimas las OPE y es importante disminuir la eventualidad que dejaron los gobiernos de UPN" y ha apostado por "revisar" el modelo. "Es necesaria una revisión de cómo se están elaborando estos exámenes porque no podemos permitir que la administración pierda plazas", ha planteado.

Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha reconocido que la situación es "compleja", pero ha considerado que "hay que repensar el sistema y ponernos a ello". "Tenemos un reto importante", ha remarcado la parlamentaria de Geroa Bai, quien ha planteado medidas correctoras para "empezar a tener algunos mecanismos compensadores que de alguna forma garanticen que ese examen va a responder a las necesidades por las cuales ha sido diseñado". "Quizás tengamos que empezar a replantear el sistema, quizás algunos de estos problemas puedan solventarse con varios exámenes o un examen en el que haya un suelo de aprobados del cual partir", ha apuntado.