Navarra.- Navarra Suma de Zizur Mayor pide al alcalde que "solicite ya la convocatoria del Consejo de Salud"

El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Zizur Mayor ha pedido al alcalde, Jon Gondán (Geroa Bai), que "solicite ya la convocatoria del Consejo de Salud".

En un comunicado, la coalición de UPN, Ciudadanos y PP ha señalado que "no podemos entender que no se haya hecho en lo que llevamos de legislatura, con una crisis sanitaria como la Covid, y ante una inversión de envergadura como es el nuevo centro de salud de Ardoi".

"El Consejo de Salud de zona es un órgano de participación ciudadana y de análisis, que no recibe ninguna atención por parte del equipo de gobierno, formado por Geroa Bai, EH Bildu y PSN, que a fecha de hoy siguen sin interés en que se convoque", ha señalado NA+.

A su juicio, "el alcalde Jon Gondán y Bildu se llenan la boca de participación, y con este órgano de salud no sabemos a qué esperan o qué tiene que pasar con la pandemia que sufrimos, para que decidan convocarlo".

Además, los concejales de Navarra Suma han considerado que "el proyecto de construcción de un nuevo centro de salud en Ardoi es otro motivo que justifica la convocatoria del consejo, un órgano en el que habrá que escuchar experiencias y aportaciones de los profesionales y colectivos implicados con la salud sobre lo pasado y el futuro inmediato de la covid en Zizur".

"Hasta que no ha saltado por los aires el acuerdo de Bildu y Geroa Bai con As Zizur no se han acordado de nosotros, y ahora que formamos parte de este órgano queremos que se active, más aún en un momento de crisis sanitaria como la actual", ha señalado Navarra Suma.