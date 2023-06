Natalia Sánchez y Víctor Elías, los inolvidables Teté y Guille en "Los Serrano", intercambian su casa

Guille y Teté de "Los Serrano"intercambian su casa

? Victor Elías y Natalia Sánchez, los actores que dieron vida a la famosa parejade hermanastros en la mítica serie "Los Serrano", se han prestado sus casaspor unos días con HomeExchange aprovechando las comodidades queofrece la plataforma? Natalia ha descubierto la sala donde Víctor crea toda la magia, su estudio demúsica con el piano como protagonista, y Víctor ha disfrutado de la relajantepiscina de Natalia

El dúo más entrañable de "Los Serrano", Guille y Teté, interpretadospor Victor Elías y Natalia Sánchez, ha intercambiado sus casas durante unos días a través deHomeExchange, plataforma líder mundial de intercambio de casas. Aprovechando suscompromisos laborales y coincidiendo con el fin de semana, Natalia ha viajado a Madrid paraalojarse en casa de Víctor, mientras que este ha viajado a Barcelona, dondereside Natalia con su familia, para disfrutar unos días en la ciudad condal.Por su parte, el músico ha disfrutado de una experiencia "impresionante",según sus palabras, al acomodarse en la casa con piscina y rodeada denaturaleza que Natalia comparte con su pareja y sus dos hijos en Barcelona: "En casa deNatalia me he sentido como en mi propia casa. ¡La siesta en su sofá ha sido legendaria!",confiesa Víctor. "Además, he podido sacarle partido a la piscina en mis ratos libresaprovechando el buen tiempo y que yo no tengo en mi casa de Madrid, por lo que he disfrutadocomo un auténtico crío dándome un baño. Ese ratito me ha permitido relajarme y componeralgunas melodías que es muy posible que vean la luz próximamente. Después de estos mesesde trabajo, he disfrutado de este parón en una de las casa más bonitas de Barcelona. Además,Natalia cuidó que cada detalle y me dejo algún que otro capricho. Repetiría esta experiencia sin

duda", añade.La actriz que dio vida a Teté también ha podidodescansar en casa de Víctor y descubrir algunos desus rincones más especiales como el estudio demúsica: "¡La casa de Víctor tiene muchísimo encanto!He desconectado totalmente sin dejar de sentirme encasa, y ¡he podido hasta tocar su piano! Ha sido unfin de semana súper divertido y muy agradable",comenta Natalia. "A pesar de que soy de Madrid,hacía mucho que no la disfrutaba de esta maneraporque Víctor me dejó una lista con sus lugarespreferidos y siento que he redescubierto la ciudad.Además, me dejó de mi capricho favorito para eldesayuno: ¡magdalenas de chocolate!"Gracias a HomeExchange, Natalia y Víctor han podidosumergirse en la vida del otro y en un nuevo entorno,descubriendo las peculiaridades de cada hogar. La plataforma cuenta ya con más de 100.000miembros en más de 130 países distintos. Los actores señalan que es una forma única deviajar, además de ser totalmente sostenible "No dudamos en repetir. Lo realmente llamativode HomeExchange es el cómo te acerca al lugar al que va, haciendo que te sientas parte delmismo aun pudiendo no haberlo visitado antes".Para unirse a HomeExchange basta con registrarse y esperar a que el equipo de la plataformaverifique tu perfil. Tras esto se abona una cuota anual de 169 euros gracias a la cual se puedenrealizar intercambios ilimitados en todos los países, por lo que además de ser una alternativamás sostenible y personal frente al turismo tradicional, es también más económica.Si quieres saber más sobre HomeExchange y viajar como Víctor y Natalia te invitamos a visitarsu página web o su cuenta de Instagram.