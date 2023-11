Natalia Rodríguez, incapaz de contener la risa al escuchar que Chenoa no ha olvidado todavía a David Bisbal

MADRID, 17 (CHANCE)

La separación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas un año después de su boda se ha convertido en la noticia más comentada y sorprendente de los últimos días. La cantante, que ha roto su silencio para la revista ¡Hola! y ha confesado que no se trata de una ruptura definitiva sino de un 'impass' temporal para intentar retomar su matrimonio con la ilusión que tenían cuando se dieron el 'sí quiero', se está refugiando en este duro trance tanto en su trabajo -está grabando su nuevo single mientras prepara con ilusión el estreno de la nueva edición de 'Operación Triunfo, donde debuta como presentadora- como en su entorno más cercano.

Y Natalia Rodríguez, Geno Machado o Alejandro Parreño, a los que conoció en el talent musical en 2001 y con el paso de los años se han convertido en pilares fundamentales en su vida, forman parte de este círculo íntimo en el que Chenoa se está apoyando tras su separación.

Por primera vez, y demostrando su lealtad a su gran amiga, se pronuncia sobre su ruptura con Miguel Sánchez Encinas la cantante de 'Vas a volverme loca'. "De este tema sabes que no voy a hablar nada, los protagonistas son otros" ha asegurado Natalia, confesando que lo único que puede hacer en estos momentos es "querer mucho a mi amiga, apoyarla siempre en todo, para lo bueno, para lo malo. Ella es una de mis mejores amigas y los amigos estamos para esto, para apoyarnos siempre, cuando hay tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de risa, tiempos de todo".

"Veo a Laura bien, ya sabéis que la quiero con locura, pero es mi amiga y es lo único que voy a decir. Respetadme mi posición" ha añadido, dejando en el aire si cree que hay posibilidad de que se reconcilie con el médico: "Lo que yo hablo con ella se lo digo a ella personalmente. Lo que yo diga se lo digo personalmente, no voy a hacer ningún tipo de declaración que luego lo ponéis todo al revés". "No, no, no digo nada, solo digo y repito que es una gran amiga a la que quiero, que tiene mi apoyo de siempre, desde hace 22 años, no de ahora, de 22 años. Es mi amiga, soy su amiga y ya está y lo que le tenga que decir y lo que me tenga que decir se quedará para nosotras en privado y ya está" ha sentenciado.

Sin embargo, y a pesar de querer mantenerse al margen de la vida privada de Chenoa, Natalia no ha podido evitar que se le escape una carcajada y un expresivo "¡vaya tela!" al escuchar que se rumorea que la artista no ha conseguido olvidar del todo a David Bisbal, con el que rompió en 2004. "Perdona que me ría, ¡vaya tela! ¡Ay que me meo!" ha reaccionado, dejando claro que nada hay de cierto en que su amiga siga enamorada del almeriense.