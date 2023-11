Natalia, las primeras reacciones a la separación de Chenoa

MADRID, 12 (CHANCE)

Aunque lo suyo aprecía un amor de película, el matrimonio tan solo les ha durado un año y medio. Tras conocerse la repentina separación de Chenoa y su hasta ahora marido Miguel Sánchez Encinas, hemos conseguido las primeras reacciones de algunas de las personas más cercanas a la cantante. En esta ocasión ha sido su compañera de Operación Triunfo, Natalia, la encargada de dar la cara ante las preguntas sobre esta inesperada noticia.Muy cauta en su llegada a Sevilla hasta donde ha viajado para acudir a la próxima fiesta de los Grammy, Natalia dejaba claro que no iba a opinar sobre la complicada decisión que concierne a su amiga: "Yo hablo de mi todo lo que queráis, pero no hablo nunca de nadie más, espero que lo respetéis porque es lo que te digo, lo siento muchísimo, pero lo que le tengáis que preguntar, se lo preguntáis a ella. Yo la quiero mucho, le doy todo mi apoyo, pero no hablo nunca del tema".Siendo una de las mejores amigas de la protagonista y habiendo sido una de las pocas ex triunfitas que acudió a la romántica boda que la pareja protagonizó en Mallorca, Natalia ha preferido no opinar públicamente sobre esta nueva decisión: "A mí preguntarme todo lo que queráis de mí, pero nunca hablo sobre nadie. Lo siento" nos dejaba claro en su llegada a la estación de tren de Sevilla.