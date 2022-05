Natalia Dyer y Charlie Heaton, protagonistas de 'Stranger Things', desatan la locura en el estreno de la serie en Madrid

Numerosos rostros conocidos, como Paula Echevarría, Andrea Duro, Diego Matamoros, Ana Fernández y Adrián Roma, Anita Matamoros o Violeta Mangriñán se dieron cita en el multitudinario estreno en el Cine Callao de uno de los mayores éxitos de Netflix

MADRID, 19 (CHANCE)

'Stranger Things' se ha convertido, desde su estreno en 2016, en uno de los mayores éxitos de Netflix y los fans de esta historia de suspense, miedo y misterio protagonizada por un grupo de niños en un pueblo estadounidense llamado Hawkins, se cuentan por millones a lo largo de todo el planeta. Ahora, dos años después del estreno de su tercera temporada, y para alegría de sus incondicionales, llega por fin lo nuevo de esta serie, que ya se ha convertido en objeto de culto.

Con motivo del inminente estreno de la cuarta y penúltima temporada de 'Stranger Things' - que podremos ver en la plataforma a partir del 27 de mayo - dos de sus protagonistas, Natalia Dyer y Charlie Heaton, han viajado hasta Madrid para estar presentes en la multitudinaria première de la serie en nuestro país, desatando la locura entre los cientos de fans que se congregaron a las puertas del cine Callao.

Los actores, que mantienen una discreta relación en la vida real además de en la serie - donde interpretan a Nancy Wheeler y Jonathan Byers, los hermanos mayores de Mike y Will respectivamente - derrocharon sonrisas, simpatía y cercanía con sus fans y confesaron su felicidad por el estreno de la cuarta temporada de 'Stranger Things'.

Muy cómplices, Natalia Dyer y Charlie Heaton posaron de lo más unidos en el photocall haciendo gala una vez más de su estilo vintage y en cierto modo grunge. La actriz, con el pelo más oscuro y un flequillo recto, lució un elegante diseño largo con falda satinada en color aguamarina y cuerpo en azul brillante con mangas abullonadas y detalle de encaje negro en el escote.

Y, como no podía ser de otra manera, fueron muchas las celebrities de nuestro país que no se quisieron perder este esperado estreno, como Paula Echevarría, Marta Torné, Violeta Mangriñán, Diego Matamoros - que coincidió con su hermana Anita y con su ex, Estela Grande - Ana Fernández y Adrián Roma, Madame de Rosa y un incontable número de rostros conocidos que también quisieron ver de cerca a los protagonistas de 'Stranger Things'.