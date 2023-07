Natalia Almarcha rompe el silencio tras su ruptura con Risto Mejide

MADRID, 17 (CHANCE)

Hace tan solo unos días, conocíamos la noticia de que Natalia Almarcha y Risto Mejide habían decidido retomar su relación tan solo unas semanas después de hacer pública su ruptura. Una sorprendente reconciliación que quedó plasmada en la boda de Edurne y David de Gea en Menorca, donde no dudaron en acudir juntos.

Parece que la farmacéutica habría puesto algunas condiciones al presentador para retomar su relación, y que finalmente no se habrían puesto de acuerdo. Una segunda ruptura tan solo unos días después de dejarse ver juntos, pero parece que ya será la definitiva.

Muchos rumores apuntaban a que la joven habría vuelto con su expareja, y ahora ha sido ella misma la encargada de confirmar que ya está haciendo su vida junto a otra persona. Un giro dramático en los acontecimientos del cual no sabemos el motivo todavía, aunque la última vez ambos se encargaron de lanzarse mensajes a través de las redes sociales y parece que la historia se va a volver a repetir.

La farmacéutica, cansada de noticias por parte de la prensa sobre su relación con Risto, ha compartido una captura de imagen manteniendo una conversación con uno de sus seguidores: "Por mi salud mental necesito ya que paren de crear noticias, que se olviden de mí, que no me relacionen. Este tema seguro que le cansa ya a la gente. Si yo he pasado página y he cambiado hasta de libro, que se actualicen".

Un mensaje con el que deja claro que su vida sentimental ha cambiado por completo y que, confirma su ruptura definitiva con el presentador tras no superar su primera crisis como pareja.