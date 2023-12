Naomi se hace con el maletín de Gran Hermano VIP dejando a Luitingo en segunda posición

MADRID, 21 (CHANCE)

Albert, Naomi y Luitingo se disputaban el gran premio de Gran Hermano VIP 8 en una noche de lo más emocionante en la que finalmente Naomi se hizo con el título de ganador gracias al favor del público y el apoyo de muchos de sus compañeros. "Estoy en sock no me lo iba a creer hasta que no me dieran el maletín" reconocía la ganadora tan solo unos segundos después de escuchar su nombre.A ritmo de Rocky Balboa como había prometido que se iba a despedir cuando aún estaba en la casa, Naomi también agradecía a todos los que la han votado para convertirla en ganadora: "Quería deciros que muchísimas gracias, perdón por pensar que no había nadie entendiéndome, sois un montón, muchas gracias, necesitaba este impulso y lo voy a agradecer toda la vida".Quedándose con un segundo puesto más que merecido, Luitingo también felicitaba a su compañera por el premio: "Llegar aquí era impensable, semifinalista no es mal puesto, pero ella ha ganado porque la gente la ha votado y se lo merece". Al igual que su compañera, Luitingo también tuvo oportunidad de agradecer el apoyo recibido en estos meses:"Muchísimas gracias, he intentado dar lo mejor de mí, un segundo puesto está muy bien, pero el primero está mejor. Si ella está ahí, es porque se lo merece"