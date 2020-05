Naomi Campbell conciencia a la humanidad de protegerse extremadamente incluso en pleno vuelo de avión

MADRID, 19 (CHANCE)

Naomi Campbell está de lo más concienciada con contagiar y contagiarse con el COVID-19. La modelo de piel de ébola ha vuelto a viajar en avión todavía de lo más protegida aun si cabe.

En muchos países, incluida España, se han cancelado muchos vuelos a la par que se ha recomendando evitar viajar, a no ser que sea estrictamente necesario, y lavarse concienzudamente las manos, protegerse con mascarilla y guantes, unas medidas que van encaminadas a frenar el avance de este virus.

A principios del mes de marzo podíamos ver a Campbell en su perfil de Instagram, con un mono, gafas y mascarilla. Todo para evitar el contagio de este virus que ha dejado en shock al mundo.

Esta semana todavía ha sido más escrupulosa en su nuevo viaje con el mismo mono profesional para evitar contagios incluida capucha, mascarilla, gafas protectoras y máscara de protección facial e incluso una manta rosa colocada en su asiento incluso durante todo el vuelo. Naomi Campbell subía una foto desde su asiento en el avión en zona business.

Desde el principio de esta pandemia le hemos visto pedir precaución. La que fuera novia de Joaquín Cortés no podía evitar mostrar su tremendo enfado en Instagram ante las imágenes de las playas de Florida abarrotadas de gente: "¡Estad en casa! ¡WTF no lo estáis entendiendo!", comienza escribiendo la modelo para continuar con "Clearwater Florida ayer y París, Francia, ayer. Por favor poneros a salvo. Esto no es una broma", terminaba diciendo Naomi. Una llamada a la concienciación y responsabilidad de todos a nivel mundial.