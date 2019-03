Dj Nano: "Los cambios políticos se notan mucho en el ocio"

MADRID, 9 (CHANCE)

Hoy Dj Nano celebra su nuevo macro fieston, PopLand, y no es casualidad que sea este 9 de marzo, y es que precisamente hoy se celebra el Día Internacional del Dj y lo que no se puede negar es que el es uno de los más importantes y conocidos de nuestro país.

Hablamos con José Luis Garaña de los Cobos, como realmente se llama el Dj, sobre la situación de la música techno en este momento, analizamos la industria y cómo no, la creación tanto de su sello como de su mítica fiesta, Oro Viejo.

P: ¿Tienes algún tema, aunque serán muchos, especiales?

DJN: Sí muchos. Tengo temas del recuerdo muy especiales. Para el que me conozca sabe que Lover Why de Jonh Wesley que intento pinchar al final de las sesiones. Es una canción que no sé porqué, y que fue el himno del Oro Viejo. Pero tengo miles como Creep de Radiohead o Take on me de A-Ha.

P: Vas sumando, y una canción hace vibrar...

DJN: Sí te traslada a momentos y es muy especial.

P: Comenzaste en los sitios más pijos.

DJN: Sí al pricipio y luego me bakalee y estuve en sitios como Omen. Y luego volví a más suave, por la música, con música con más luz, más cantada, más vocal, más melódica. Pero tuve una época musical muy oscura. Ahora no hay esas divisiones y ves a cualquier persona de cualquier estatus.

P: ¿Cuál es el primer sitio donde pinchaste?

DJN: El primer sitio que empecé fue con los Lozano, en Mondino, Archy, OH! Madrid y luego en otras salas de Madrid como Arena y después ya empecé a salir y hasta ahora.

P: ¿Qué pasó con ese Madrid de antes de ese terraceo y de esas salas?

DJN: Yo me imagino que se debe a los cambios políticos. Si hay cambios políticos se nota mucho en el ocio.

P: ¿Sí? ¿Se nota tanto?

DJN: Sí, por ejemplo. Yo voy a un espectáculo y te dicen que hay que moverlo porque hay elecciones.

P: No me lo podía imaginar que fuera tanto...

DJN: Sí, sí y en Madrid ha habido momentos muy buenos y momentos muy duros como cuando ocurre problemas como lo del Madrid Arena o lo del Balcón Rosales... Enturbia mucho y hay que cambiar las leyes y se vuelven más estrictas.

En esa época había una diversidad brutal. La escena de club ya no existe, o yo no la veo, quizá Mondo puede tener esa esencia. Ahora es otra cosa. No sé si volverá o es que los tiempos han cambiado. Madrid siempre va a ser esa ciudad en la que la gente sale. Puede ser que pase como con la música que tenías ese recuerdo de cuando escuchabas tu música y de joven y entonces, también tengamos otros recuerdos de la noche más bonitos.

P: ¿La electrónica va a estar unida siempre a lo oscuro?

DJN: Yo ya no noto el escándalo. Mi madre era de qué haces ahí, y en mi caso era por una pasión que había descubierto en la música y sí que la sociedad era muy reticente a la música electrónica. Pero ahora nos ha invadido en los anuncios, en bandas sonoras, y artistas como David Guetta ha abierto mucho campo porque hizo colaboraciones con gente del pop que todo el mundo escuchaba.

La ruta del bakalao parecía muy oscuro y nada que ver... Ahora hay mucha gente que escucha electrónica y le encanta.

P: Hombre es que si te pones a pensar que los Acid Houses se han convertido se han convertido en la prolongación de nuestra mano y que los emoticonos de los móviles surgen de aquella cara amarilla con sonrisa...

DJN: Totalmente. Yo creo que pasó con el rock and roll como es el caso de los Rolling Stones, y el rock and roll luego se instaló. Ahora pasa con el trap que parece muy duro y luego se irá suavizando.

P: ¿Cómo está el mundo de los DJ nacionales? En Ibiza hay mucho internacional.

DJN: En Ibiza lo que ha pasado es que hay muchas promotoras extranjeras. Antes existía la figura del residente español. Hay un español que es brutal como Paco Osuna pero no es lo que era antes. Y hay nombres como Paco Osuna, Danny Ávila como Chusi Cevallos, hay mucha gente que lo está haciendo impresionantemente bien y que están gobernando los grandes carteles de los festivales y de las salas más top del mundo. Estamos un momento muy bueno tanto en la música underground como en la industria más mainstream. Creo que los españoles estamos llevando bien la bandera.

P: ¿Tu sello discográfico?

DJN: Es en general de gente joven. Hice ese sello con la intención de poder dar luz a producciones fantásticas más que a las grandes, no se han fijado. Me manda la gente tanto novel como profesionales todas las semanas muchas producciones buenísimas. No lo hago por dinero porque prácticamente no da nada, y lo que da es para los artistas. Pero es guay para ellos y creo que todos los artistas que ya han llegado a una posición, tienen la obligación de ayudar a otros como les ha pasado a ellos.

P: ¿En qué momento se te ocurrió pensar en crear Oro Viejo?

DJN: Fue hace 16 años. Pues porque pinchar antes un tema viejo era raro, y a mí me fastidiaba porque con esas maletas que teníamos me fastidiaba no poner esos temas tan buenos y entonces pensé en hacer un tributo a la música antigua. Y se ha convertido en un monstruo tras 16 años, en un gigante, y sí que con la misma esencia de antes.

P: Pero tiene que ser difícil y hay gente que reclamará lo mismo.

DJN: Es que hay temas que no se pueden no poner porque la gente lo espera, pero sí que es cierto que intento hacer cosas distintas.Oro viejo se ha convertido en algo tan grande, donde la música está clara, pero ahora puedo hacer shows muy grandes con megas escenarios y puedo cosas espectaculares.

P: Pero Oro Viejo le parece a mucha gente como súper fiestero...

DJN: En el último Oro Viejo hemos vendido 14.000 entradas para que la gente esté muy a gusto aunque podrían caber más. No es una discoteca al uso, con moqueta... Oro Viejo es la bomba.No tiene nada que ver con la discoteca de antes.