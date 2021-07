Nancy Babio, dr. en nutrición: ''De no tomar medidas tendremos un 70% de población con sobrepeso en 2050''

La llamada ''pandemia silenciosa del siglo XXI''. Esa que no vemos pero que poco a poco sigue creciendo en nuestro país. 5 de cada 10 españoles se encuentran, a día de hoy, fuera de su peso. Un dato que no ha parado de aumentar a causa de la pandemia. El miedo a sacar la báscula se ha convertido en la escena habitual en los últimos meses, ya que la mitad de la población engordó a lo largo de 2020 entre 1 y 5 kilos de media, siendo el país de toda la Unión Europea donde más ciudadanos ganaron peso.

La falta de ejercicio sumada a secuelas generadas por la pandemia y el confinamiento, como el estrés o la ansiedad, nos ha llevado a comer más y peor. Este dato no llega de sorpresa ya que, actualmente, el 53% de los españoles presentan problemas de sobrepeso. Según los expertos, las previsiones no son las mejores de cara a los próximos años, todo lo contrario. ''De no tomar medidas tendremos un 70% de población con sobrepeso en 2050'', explica Nancy Babio, doctora en dietética y nutrición por la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona.





Los niños, los más afectados





Si hay un perfil que ha sufrido las consecuencias y problemas derivados del virus han sido los más pequeños. La pandemia, así como el confinamiento de 2020, disparó la obesidad en edades más tempranas. La suspensión de las clases o la imposibilidad de hacer algún tipo de deporte, acompañado de una peor alimentación, son algunas de las causas que explican el aumento de obesidad infantil en nuestro país.

El 40% de los niños en edad escolar, entre 6 y 9 años, ha visto incrementado su peso, siendo este dato superior en las rentas más bajas. Así lo ve Nancy Babio, que opina que ''las familias con ingresos inferiores a 18.000 euros y cuyos progenitores no tienen estudios superiores conforman un colectivo mucho más vulnerable de tener niños y niñas con algún tipo de sobrepeso''.

Estos problemas de peso en edad escolar puede repercutir negativamente en los siguientes años. ''Para estos niños que tienen exceso de peso se avanzan 30 años las enfermedades que podrían desarrollar en el adulto'', cuenta la doctora. Hipertensión arterial, diabetes u obesidad prolongada son algunas de ellas. En líneas generales, la actual generación tendrá una esperanza de vida inferior a la de sus padres o abuelos por culpa de la obesidad, enfermedad que padecen el 22% de los españoles.

De esta última sufre Emilio Jesús. Emilio es uno de los españoles que padece un grado extremo y peligroso de obesidad mórbida. Este zaragozano de tan solo 39 años lleva acusando problemas con el sobrepeso desde edades muy tempranas. ''A partir de los 8-9 añitos era un niño gordito pero lo exagerado ha sido desde los 30 años''. 308 kilos y una vida llena de obstáculos, ya que desde la Sanidad Pública no se han hecho cargo de su operación.

Para suerte de Emilio, finalmente pudo ser operado este último fin de semana por una clínica privada. Tras varias horas de intervención consiguieron reducir su estómago. Ahora Jesús confía en perder 200 kilos en los próximos años y empezar a vivir. ''Mi ilusión de toda la vida es encontrar un trabajito, una vida normal. No pido más'', concluye.