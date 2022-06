El desarrollo de internet en las últimas dos décadas, y especialmente el impulso que han tomado las redes sociales en estos últimos 10 años, con plataformas tan exitosas como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter o TikTok, ha provocado que aparezcan nuevos profesionales, nuevas formas de ganarse la vida.

Hoy en día es prácticamente imposible vivir desconectado de internet. Es el principal canal de comunicación y de entretenimiento al que tenemos acceso. Esto es bien sabido por muchos emprendedores, que deciden iniciar sus proyectos de negocio poniendo en el centro del foco la promoción a través de internet y las redes sociales.

Sucede además que, todo lo que se traslada desde internet, las nuevas profesiones que han surgido, parecen todas muy exitosas: community manager, influencer, youtuber, tiktoker, blogger… cuando la realidad es que hacerse un hueco en el enorme océano que son las redes no es tarea fácil.

Eso lo sabe bien Henar Sánchez, blogger de viajes que tiene en Cómete el Mundo su canal de comunicación en internet, un espacio desde el que cuenta sus aventuras y desventuras viajando alrededor del mundo.

¿Cómo es ser blogger de viajes?

La propia Henar Sánchez traslada las dificultades que supone encabezar un proyecto como el suyo.

“Estar al frente de Cómete el Mundo es un reto continuo. Yo estudié para ser ingeniera y me formaron para ello, pero nadie te prepara para ser blogger de viajes. Y no es fácil. Se requieren habilidades de marketing digital, posicionamiento web, gestión de empresas, fotografía, gestión de redes sociales, programación y habilidades comunicativas. Además de creatividad y capacidad de adaptación. Detrás de muchas webs y blogs personales hay un gran esfuerzo e incontables horas de trabajo”.

El resumen que hace la bloguera es perfecto. Internet en la actualidad no es como el que había hace 10 o más años, donde prácticamente cada proyecto, a poco que tuviera un poco de criterio y fuera algo atractivo para los internautas, comenzaba a tener repercusión.

La clave para triunfar con un proyecto de este tipo, también asumible a la generación de contenidos en cualquier plataforma, pasa por la constancia, muchas horas de trabajo e incorporar todos los conocimientos que relata Henar Sánchez.

De este modo, no basta con llevar la cámara a los viajes y tomar fotos y vídeos de todo lo que se va conociendo, sino que es conveniente preparar cada experiencia hasta el más mínimo detalle y comprender que no se viaja por placer, o al menos no solo por esto, sino que es trabajo.

Planificación, amabilidad y tener los pies en la tierra

A pesar de que viajar constantemente implica tomar muchos aviones, convertirse en blogger de viajes obliga a tener siempre los pies en la tierra. Esto significa que cada aventura que se planea debe estar lo más alejado posible de una verdadera aventura. Los viajes han de ser medidos hasta el más mínimo detalle, conociendo qué se va a hacer en cada momento y a qué riesgos se expone el blogger o la blogger.

Por otra parte, es importante conocer qué se puede o no hacer en los lugares que se visitan, mantener un trato cordial con la población local, conocer su historia, su idiosincrasia y su cultura. Todo ello va a ayudar a que lo que se transmite desde vídeos y el resto de contenidos que se generan sea lo más próximo a una experiencia real y sincera.

Viajar es solo la primera parte del trabajo

Los viajes son, para los blogueros de esta materia, solo la primera parte. Son el material que posteriormente van a utilizar para crear su contenido. Es el contenido en bruto que posteriormente irán filtrando, troceando y modificando para crear productos atractivos con los que atraer a sus seguidores.

Una vez editados y trabajados todos esos contenidos, cuando ya se publican, llega otra parte importante, la del marketing digital. Esto consiste en promocionar ese producto para que sea atractivo de cara a los usuarios. Generar tráfico web a través del posicionamiento web, las redes sociales o un diseño intuitivo de los espacios web.

Por último, es conveniente recordar nuevamente que estar presente en internet y desarrollar un proyecto propio puede ser un gran generador de frustraciones, especialmente entre la población más joven. Los comentarios, interacciones, las respuestas por parte de los seguidores… son un arma de doble filo, y hay que saber gestionar bien el impacto que se genera en las redes.