Nadia de Santiago y Andrea Gómez impulsan la campaña 'Un bus a Sanghé' para que los niños puedan ir a la escuela

La actriz Nadia de Santiago, una de las protagonistas de 'Las chicas del Cable', junto con la realizadora y guionista de documentales Andrea Gómez, animan a los ciudadanos a colaborar con la campaña 'Un bus a Sanghé', una campaña de financiación que consiste en lograr 55.000 euros para comprar un autobús y donarlo a una comunidad de Senegal, donde lo usarán como transporte escolar y sanitario, dando servicio a 16 poblados más.

Según explican en un vídeo Nadia de Santiago y Andrea Gómez, este bus será el único medio de conexión entre 16 poblados y Sanghé, una zona rural a 80 kilómetros de Dakar, en Senegal, con 5.000 habitantes.

En Sanghé hay un colegio y un parvulario que dan cabida a 200 niños y niñas. Existe también un dispensario con unidad de maternidad, que atiende a los habitantes de 16 poblados más,sumando en torno a 16.000 personas.

La actriz y la guionista explican que se necesitan 55.000 euros para comprar el vehículo y para realizar todos los trámites y papeleos para bajar el autobús desde Madrid hasta Senegal. Una vez en Sanghé, el bus quedará a cargo de Hortensia, religiosa de la congregación de las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres, encargada del colegio y del dispensario médico.

"Es mucha pasta pero necesitamos un autobús concreto", subrayan Nadia de Santiago y Andrea Gómez. "En África no vale cualquier bus porque no les puede dejar tirados a primera de cambio y que luego no tengan piezas de repuesto", explican. Además, señalan que los autobuses tienen que tener como máximo 8 años de antigüedad y además hay que importarlos porque allí el precio es "infinitamente mayor".

Actualmente, los niños se desplazan hasta el colegio en una camioneta de nueve plazas que se avería constantemente y tiene que hacer muchos viajes para llevar a los niños. "Muchos viven muy lejos, hasta 8 kilómetros y a las 8,00 horas tienen que estar aquí en la escuela. Tenemos un pequeño vehículo de nueve plazas pero son más de 75 niños", explica Hortensia en un vídeo.

En otro vídeo, se puede ver a la religiosa acompañada de una veintena de niños pequeños que no pueden ir a comer a casa porque se ha averiado la camioneta. "El bus es urgente", indica Hortensia, al tiempo que agradece todo el apoyo que están recibiendo con esta campaña.

Si los niños no tienen transporte, tienen que hacer el recorrido caminando en pésimas condiciones, con temperaturas extremas y sorteando peligros en la carretera, como serpientes.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del enlace 'https://www.gofundme.com/f/unbusasanghe'. Asimismo, pueden informarse sobre los detalles del proyecto a través de las redes sociales (@un_bus_a_sanghe) o Facebook (Un bus a Sanghé).

Cuando hayan recaudado los 55.000 euros y tras comprar el autobús, Nadia de Santiago y Andrea Gómez se desplazarán hasta Sanghé por sus propios medios para documentar el viaje del bus por tierra desde España hasta esta aldea de Senegal. La actriz y la guionista insisten en que este viaje lo harán por sus medios y en que, por lo tanto, el dinero del crowdfunding será "solo para el bus". El proyecto lleva un mes circulando por las redes sociales y ha recaudado 10.000 euros hasta la fecha.