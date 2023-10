La nación Osage critica Los asesinos de la luna de Scorsese: "¿Hasta cuándo seguiréis siendo tolerantes con el racismo?"

Llega a los cines 'Los asesinos de la luna', la nueva película de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCarpio, Lily Gladstone y Robert De Niro. El filme retrata la matanza de decenas de miembros de la nación india de Osage que tuvo lugar en los años 20 del pasado siglo. Un relato de unos hechos históricos definidos como un "genocidio silencioso por el propio Scorsese", que parece no haber convencido del todo a algunos miembros de este pueblo.

Chris Côté, consultor de lengua Osage, acudió a la premiere de la cinta en Los Ángeles y criticó algunos aspectos de la película. "Estaba nervioso por el estreno de la película. Ahora que la he visto, tengo algunas opiniones. Como Osage, realmente quería que esto se contara desde la perspectiva de Mollie (Lily Gladstone) y lo que experimentó su familia, pero creo que se necesitaría a un Osage para hacer eso. Martin Scorsese, al no ser Osage, creo que hizo un gran trabajo representando a nuestra gente, pero esta historia se cuenta casi desde la perspectiva de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y ellos le dan al personaje esta conciencia, de alguna manera dan a entender que hay amor. Pero cuando alguien conspira para asesinar a toda tu familia, eso no es amor. Eso no es amor, eso va más allá del abuso", explicó a The Hollywood Reporter.

"Creo que al final la pregunta que te queda es: '¿Hasta cuándo seguirás siendo tolerante con el racismo? ¿Hasta cuándo seguirás de acuerdo con algo y no dirás nada, no hablarás, hasta cuándo serás complaciente?'. Creo que eso se debe a que esta película no está hecha para el público Osage, sino para todos, no para los Osage. Aquellos que han sido privados de sus derechos, pueden identificarse, pero para otros países que tienen sus actos y su historia de opresión, es una oportunidad para que se planteen esta cuestión de moralidad, y eso es lo que pienso acerca de esta película", agregó.

Janis Carpenter, otra consultora de lengua Osage, confesó tener "sentimientos encontrados" sobre la película. "Algunas cosas fueron muy interesantes, hay mucha de nuestra gente tribal que está en la película y es maravilloso verla. Pero luego hay algunas cosas que fueron bastante difíciles de aceptar", admitió.

Los asesinos de la luna, coescrita por Scorsese y Eric Roth, está basada en el libro Los asesinos de la luna de las llores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI del periodista David Grann, la cinta relata la muerte de más de 60 miembros de la nación de Osage de Oklahoma (Estados Unidos) por parte de un entramado de colonos blancos que, tras ganarse la confianza de los nativos, buscaban hacerse con sus tierras y fortuna derivada del petrolero.