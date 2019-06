Nacho Varo nos desvela los secretos de su nueva clínica: 360 y de medicina integrativa

MADRID, 16 (CHANCE)

Entre la vegetación y el ritmo relajado de el madrileño barrio de El Viso se encuentra la Clínica ITYOS, a primera vista nadie diría que se trata de un centro médico, una vez dentro tampoco. Sin embargo, es una clínica multidisciplinar capitaneada con por el doctor Nacho Varo y con una nueva manera de entender tanto la medicina como las necesidades del paciente.

A parte de un prestigioso traumatólogo, Nacho Varo es el cuñado de Amaia Salamanca y hermano del empresario Rosauro, sin embargo él no quiere saber nada del papel couché y se centra en su nuevo y ambicioso proyecto, al que definen como una clínica 360.

"En principio la idea de hacer una clínica 360 o multidisciplinar me surge cuando en mi día a día veía que a mis pacientes no le aportaba todo lo que me solicitaban como traumatólogo, entonces intentando ver que otras especialidades nos podían aportar algo para obtener un resultado mucho más eficaz fueron surgieron estas posibilidades, que va engranando las especialidad que tenemos aquí en la clínica", asegura el doctor, que en la misma clínica cuenta con el servicio de traumatología, unidad del dolor, medicina integrativa, fisioterapia y rehabilitación, nutrición, entrenamiento persona y pediatría.

"Sigo trabajando la traumatologia, más enfocado al deporte, pero trabajamos todas las especialidades porque no siempre hace falta entrar al quirófano", asegura Nacho, que tiene en cuenta en su trabajo que lo que "el paciente busca es verse mejor y sentirse mejor, y fue respondiendo a esto como surgió la idea".

En cuanto al nuevo concepto de medicina integrativa y ante las dudas, el doctor explica: "En la clínica tenemos como dos visiones, la integración de las diferentes funciones que prestamos de cara al paciente, que todos vayamos de la mano para poder aportar algo más al paciente. Por otro lado la medicina integrativa en si, que consiste en ver al paciente como un todo para que esa dolencia o patología encontrar el más allá de porque puede venir, porque por ejemplo el estado psicológico es muy importante y genera estados de salud que influyen en nuestro día a día. Son dos visiones de la medicina integrativa que fusionamos en la clínica".

En cuanto a lo que se encuentra el paciente al entrar por la puerta, Nacho apunta: "Intentamos asesorar en los campos de prevención, salud, bienestar y belleza para que mejore tanto a nivel de salud como que consiga cumplir sus objetivos".

En la clínica además también podemos encontrar un plan de cara al verano con el que conseguir llegar perfecto a los meses de playa y piscina. "Nos lo demandan nuestros amigos y pacientes. Intentamos mejorar el estado de salud y encontrar el bien estar físico sumando nuestras especialidades que van desde el entrenamiento personal, nutrición o cirugía estética para que mejore su estado de cara al verano. Pero además, va más allá e intentamos enseñar a nuestros pacientes a comer o tener unos hábitos y cuidarse, pero en verano tenemos ese impulso que consigue mejorar antes de las vacaciones", nos confiesa Nacho sobre uno de los puntos fuertes de ITYOS.

"La medicina estética es un complemento muy importante de nuestra clínica porque socialmente parece que tenemos la obligación de sentirnos bien y el no estarlo nos puede generar hasta malestar por eso es muy importante también cuidar al paciente en este área, no solo para tratarse cuando no nos gusta algo sino con la intención de prevenirlo", continúa Nacho sobre el servicio de medicina estética que ofrece.

Para sintetizar la filosofía de vida la clínica sentencia: "Una forma de vida en el que cuidarse por dentro y por fuera de manera". saludable.